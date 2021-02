Legger opp etter tre alvorlige skader: – Det er et liv etter fotballen også

Simon Tomren (27) har bestemt seg for å legge fotballskoa på hylla.

Simon Tomren var skadet og måtte sitte på sidelinja da Brattvåg slo Molde i cupen i 2018. Foto: Erik Birkeland

Brattvåg-spilleren bekrefter nyheten på klubbens egen hjemmeside fredag formiddag. Der kommer det fram at Tomren nylig bestemte seg for å legge opp og at kontrakten ble avsluttet tidligere i uka.

– Jeg kan spille fotball, men kroppen klarer ikke høy belasting over tid. Selv om lysta og motivasjon er stor, er dette den eneste rette beslutningen overfor både klubben og meg selv. Det er et liv etter fotballen også. Det var realismen som slo inn, sier Simon Tomren til klubbens hjemmeside.