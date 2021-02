Frykter 60 av 70 voksne fotballspillere har sluttet i koronaperioden

NFF Agder har lagt ut terminlistene for 2021-sesongen. 17 lag har forsvunnet i voksenfotballen. Just IL er en av klubbene som er knallhardt rammet av korona.

Dette bildet er fra Justs jublieumsfest i 2019. Hos klubbens voksne fotballspillere er koronafrafallet stort. Foto: Linn Jeanett Hansen, Just IL

KRISTIANSAND: – Vi hadde to seniorlag og et oldboyslag i 2019. Nå håper vi å stable på beina ett seniorlag. Vi hadde 40 seniorspillere og rundt 30 veteranspillere da koronaen kom. Nå har vi vel 10 spillere som jeg med sikkerhet kan si er med oss videre, sier Bror Olav Andreas Skrede i Just IL.

Denne uka offentliggjør NFF Agder terminlistene for 2021-sesongen. Den viser at antall påmeldte lag på jente og guttesiden fra 13 år og til og med senior har sunket fra 356 til 339 lag – en nedgang på 4,8 prosent.