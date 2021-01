Opplysninger til VG: Molde har budt 10 millioner for Bohinen – Stabæk sier nei

Molde skal, etter det VG erfarer, ha budt Stabæk 10 millioner kroner for Emil Bohinen (21). Stabæk har avslått tilbudet – og det frustrerer midtbanespilleren.

TANKEFULL: Emil Bohinen, rett etter at han skrev på en forlengelse av kontrakten med Stabæk i fjor. Nå vil han videre, og han føler at han fortjener det. Foto: Knut Espen Svegaarden

29. jan. 2021 17:58 Sist oppdatert 20 minutter siden

– Molde er en spennende mulighet for meg. Og ja, jeg må si jeg er litt forundret over at Stabæk ikke har akseptert et såpass godt bud i disse tider, sier Emil Bohinen til VG.

– Jeg kan bekrefte at Molde har snakket med Stabæk om Emil Bohinen, og at vi har lagt inn et veldig anstendig bud på spilleren – ut fra sånn verden er i dag, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum til VG.

Etter det VG kjenner til, ligger budet på 10 millioner kroner.

– Jeg kan si at det er interesse fra Molde, men ikke så mye om bud. Og i dette vinduet har ikke Stabæk noen intensjon om selge spillere internt i Norge, sier sportssjef Torgeir Bjarmann i Stabæk til VG.

– Ligger ballen hos Stabæk nå, sånn du ser det?

– Vi har hatt en ryddig og fin dialog med Torgeir Bjarmann og Stabæk, og jeg regner med at vi kan fortsette samtalene, sier Stavrum.

– Har dere råd til å si nei til dette i dagens situasjon, Torgeir Bjarmann?

– Stabæk kan vente, vente på et bedre bud, som vi tror kommer til sommeren, bare Emil fortsetter å prestere for Stabæk. Vi har god kontroll på økonomien nå. Og Emil har en proff mentalitet. Han kommer seg ut - på et eller annet tidspunkt, svarer Bjarmann.

Emil Bohinen har kontrakt med Stabæk til 30. juni 2022. Han forlenget kontrakten sin med for et år siden, i stedet for at han kunne gått gratis til en annen klubb sommeren 2020.

– Fordi jeg ønsket å legge igjen penger i Stabæk den dagen jeg reiser, sier Emil Bohinen til VG. Samtidig er forlengelsen av kontrakten en av grunnene til at midtbanespilleren er frustrert over Stabæks nei til Moldes bud.

– Jeg føler at jeg var lojal den gangen jeg forlenget kontrakten, at jeg var enkel å ha med og gjøre og at jeg fulgte Stabæks «vei». Og derfor føler jeg at jeg fortjener å få noe tilbake - når det er dette jeg ønsker, sier Bohinen om Moldes interesse og bud på spilleren.

– Så det er til Molde du vil?

– Ja, for meg er dette en spennende mulighet. Og så lenge dette budet fra Molde er såpass bra ... jeg hadde ikke vist min misnøye her hvis ikke budet var bra nok, i dagens situasjon. Jeg håper Stabæk kan endre holdning her, sier Emil Bohinen.

– Lytter dere til spillerens ønske, Torgeir Bjarmann?

– Vi lytter til spilleren. Men det samsvarer ikke alltid med det klubben ønsker. Emil er proff, han vet hvordan dette gamet fungerer. Vi ønsker å selge spillere ut av landet, det er best både økonomisk og renommé-messig for klubben og akademiet vårt, svarer Torgeir Bjarmann.

Emil Bohinens agent, Stein Hoff, sier til VG at de «må forholde seg til en eventuell enighet mellom klubbene.»

– Spill i Europa, med Molde, er fristende for Emil Bohinen, og jeg vil si at Molde har lagt en «brukbar sum på bordet». Sånn verden er blitt, ser det vanskelig ut med bud utenfra i dag. Men vi er i dialog med klubber, sier Stein Hoff.