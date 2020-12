Roseth fikk ikke fortsette i MFK. Nå kan han rykke opp til Eliteserien med Sogndal

Sunnmøringen har virkelig vist hva han er god for i høst. Det ser han på som en personlig revansj etter Molde-exiten.

Martin Ove Roseth har stått støtt i Sogndal-forsvaret i hele høst. Nå håper han at de kan krone en god sesong med opprykk. Christian Blom

Midtstopperen fikk den overraskende beskjeden om at han var ferdig i Molde på overgangsvinduets siste dag i sommer. Plutselig måtte han se seg om etter en ny arbeidsgiver. 22-åringen, som representeres av Bjørn Tore Kvarme, hadde flere alternativer, men valgte det trygge og gikk for Sogndal i OBOS-ligaen. Der var han nemlig på lån to ganger før overgangen ble gjort permanent.

Nå ser han tilbake på en god høst, hvor han endelig har fått litt fotfeste. Roseth har vært en av bærebjelkene i Sogndal-laget etter overgangen.