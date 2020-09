Sørloth vinner duellen og får omsider satt i gang et RB Leipzig-angrep. Forsberg får ballen ute på siden. Innlegget uten adresse.

Sørloth vinner duellen og får omsider satt i gang et RB Leipzig-angrep. Forsberg får ballen ute på siden. Innlegget uten adresse.

Bellarabi prøver seg med innlegg. Går utover dødlinjen. Utvilsomt Leverkusen som er best, selv om dette ikke var i nærheten av å være farlig.

Bellarabi prøver seg med innlegg. Går utover dødlinjen. Utvilsomt Leverkusen som er best, selv om dette ikke var i nærheten av å være farlig.

Kjempesjanse for Leverkusen! Gulacsi med på notene på en headingen fra Patrik Schick fra fem meter! Der kunne det stått 2-1. Egentlig litt svakt av Schick ikke å få styrt den utenom Leipzig-keeperen! Ja, skal vi driste oss til å si at han slet med å få schick på den headingen...?

Kjempesjanse for Leverkusen! Gulacsi med på notene på en headingen fra Patrik Schick fra fem meter! Der kunne det stått 2-1. Egentlig litt svakt av Schick ikke å få styrt den utenom Leipzig-keeperen! Ja, skal vi driste oss til å si at han slet med å få schick på den headingen...?

Leverkusen er best nå.

Leverkusen er best nå.

Skjer mye her nå. Leverkusen kommer motsatt. Leipzig-forsvaret først på ballen go header unna.

Skjer mye her nå. Leverkusen kommer motsatt. Leipzig-forsvaret først på ballen go header unna.

Mot Sørloth, men ballen går for høyt for ham. Keeper Hradecky roter, men Leipzig får ikke utnyttet det.

Mot Sørloth, men ballen går for høyt for ham. Keeper Hradecky roter, men Leipzig får ikke utnyttet det.

MEIN GOTT! Angelino med en dårlig klarering gir ballen til Leverkusen. Demirbay får ballen, trekker inn fra høyre og fra rundt 20 meter banker han inn utligningen via tverrliggeren!

Mål for Bayer 04 Leverkusen!

Mål for RB Leipzig!

Nesten for Leipzig! Forsberg får en fin bakromsball og spiller opp Kampl i nær perfekt posisjon. Dårlig utført på kanongod sjanse!

Nesten for Leipzig! Forsberg får en fin bakromsball og spiller opp Kampl i nær perfekt posisjon. Dårlig utført på kanongod sjanse!

Leverkusen kommer med et farlig innlegg, men Leipzig beiner ballen til corner. Den blir også klarert.

Leverkusen kommer med et farlig innlegg, men Leipzig beiner ballen til corner. Den blir også klarert.

Vi har svensken og dansken i angrepet for Leipzig, får vi også nordmannen i løpe av kampen? Kunne vært en god historie med Emil Forsberg, Yssuf Poulsen og Alexander Sørloth på topp.

Vi har svensken og dansken i angrepet for Leipzig, får vi også nordmannen i løpe av kampen? Kunne vært en god historie med Emil Forsberg, Yssuf Poulsen og Alexander Sørloth på topp.

2′ DEL