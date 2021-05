RBK-profil svarer ekspert: – Kan mene hva faen han vil

TRONDHEIM (VG) Carlo Holse (21) lovpriser lagkameratene, samholdet i trønderklubben og trener Åge Hareide – men han er ikke enig i vurderingene til fotballekspert Joacim Jonsson.

21. mai 2021 21:18 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Eksperter er eksperter. De har deres rett til å si hva de vil. Vi skal ut på banen og vise at vi er Norges beste lag. Han kan mene hva faen han vil, sier Holse til VG.

Rosenborgs danske U21-landslagsspiller scoret et nydelig mål i 2–2-matchen mot Bodø/Glimt sist helg, og bidro både som indreløper og kant i den dramatiske 3–2-seieren over Brann torsdag kveld.

Etter å ha feiret Kristoffer Zachariassens hat trick og tre nye RBK-poeng, kom dansken til intervjusonen en drøy time senere.

Før matchen hevdet Eurosport-ekspert Joacim Jonsson at Rosenborg ikke har en strategi på overgangsmarkedet og at gullrival Molde er i en egen klasse på å sette sammen slagkraftige mannskap.

– Molde er udiskutabelt den beste klubben der. Den overgangsstrategien og den røde tråden de har, er helt overlegen. De tenker riktig hele tiden, sa svensken i podkasten «Indre bane», før han gikk inn på tidligere Rosenborg-historie på overgangsmarkedet, slik han opplever den.

– RBK brukte jo, skal man si rå makt? De hentet John Carew ... Var det noen som var toppscorer her eller der, hentet man dem. Frode Johnsen ... Alle! Men de hadde en strategi, i alle fall.

EKSPERT: Joacim Jonsson deler meningene sine på Discoverys sendeflater. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Vi har det så bra sammen

Adresseavisen omtalte nylig at 19 av 24 Rosenborg-spillere fra 2019 er borte fra klubben. Holse er en av de nyankomne. Dansken ble hentet til Trondheim fra FC København i januar 2020 for rundt syv millioner kroner.

Konfrontert med meningen til Jonsson, forteller Holse om en helt annen opplevelse av garderobesammensetningen på Lerkendal.

– Perfekt! Perfekt, sier Holse om følelsen av å være en del av RBKs spillergruppe.

– Vi har det så bra sammen. Jeg syns sammensetningen av ung og gammel er fin. Den nordiske klanen vi har – med norsk, dansk og svensk, passer perfekt. Vi har fått det virkelig, virkelig bra, syns jeg. Du kan se det på banen. Vi jobber steinhardt for hverandre, og det er sånn vi skal ha det.

RBK-JUBEL: Kristoffer Zachariassen og resten av Rosenborg gliste for 3–2-seier mot Brann torsdag kveld. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Dansken mener laget utvikler seg hver eneste dag og i hver eneste kamp.

– Vi kan se en stor forskjell fra forrige sesong til nå. Jeg syns relasjonene på banen har blitt mye bedre og at kampplanen vår er mye tydeligere.

Se hvordan hvittrøyene vant over Brann her:

– Sannheten svir

Jonsson står samtidig på sitt:

– Det er vel ikke noe spørsmål om hvem som er og har vært best på spillerlogistikk. Han får gjerne gi faen i hva jeg sier, men sannheten svir noen ganger og det er aldri lurt å lukke øynene for den, sier Eurosport-eksperten til VG.

Holse er på sin side klar på at inntredenen til Åge Hareide (67), som har vunnet ni av 18 seriekamper med RBK siden comebacket borte mot Strømsgodset 13. september i fjor, har betydd mye.

– Han er en vinner. Det var det vi manglet. Vi går ut til enhver kamp for å vinne. Vi kunne se resultatene hans med Danmark. De var enestående. Det sier seg selv at han er en topptrener, sier 21-åringen.

«EN VINNER»: Slik beskrives Åge Hareide av Carlo Holse. Foto: Stian Lysberg Solum

Hareide fornøyd med seieren

Så langt denne sesongen, har Hareide ledet Rosenborg til uavgjort borte mot topplagene Vålerenga og Bodø/Glimt, samt seirer hjemme mot Viking og Brann. I et intervju med VG tidligere denne uken, trakk 67-åringen frem lagmoralen som et viktig og godt kjennemerke for årets RBK-utgave.

Etter overtidsseieren mot Brann, gjorde han det igjen.

– Vi jobber godt og pisker hverandre frem. Det betyr enormt å kunne snu kamper hvor vi havner bak. Det er et godt tegn. Vi er helt i starten av sesongen. Det har vært litt varierende spillemessig, men vi henter poengene. Det er en viktig faktor, sier Hareide.

Han tar på ingen måte av. Han prøver heller ikke å legge skjul på at pasningsspillet til Rosenborg må forbedres hvis de skal prestere på det nivået alle i og rundt klubben ønsker.

– Poengmessig var dette veldig viktig for oss, også inn mot Molde-kampen, men det er også en vekker for oss. Ting går ikke av seg selv, heller ikke på Lerkendal, hvis vi ikke gjør ting ordentlig. Vi må ikke gi fra oss ballen i ugunstige situasjoner. Da kan vi bli straffet, sier Hareide.

Hør RBK-sjefen beskrive betydningen av Zachariassens overtidsscoring mot Brann her:

Molde neste

Torsdag var Molde-trener Erling Moe (50) på tribunen for å studere RBK-mannskapet. Mandag møtes lagene til toppkamp på Lerkendal. Rosenborg-gutta forteller at de er tente og klare for «en fight».

– Det er to av de bedre lagene i ligaen. For min del, er Molde et par hakk foran – per dags dato. Det er mye tøffere å komme til Aker stadion enn til Lerkendal, sier trønder, tidligere Molde-spiller og nåværende Brann-stopper Vegard Forren (33) til VG.

– Tror du Rosenborg tar seriegullet?

– Nei, det tror jeg ikke. De vil bli vanskelige å slå i mange kamper, det har de vist allerede, men for min del er Molde og Bodø/Glimt et par hakk foran.

TROR IKKE PÅ RBK-GULL: Vegard Forren, som her snakker med Carlo Holse, mener Molde er bedre enn trønderne. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Etter matchen mot Brann kjørte Hareide hjem til nettopp Molde for noen dager, med visshet om at laget hans er serieleder med én kamp mer spilt enn de argeste konkurrentene. Nå skal han pønske ut planen for å slå gamleklubben.

– Kampen mot Molde blir ekstremt viktig. Vi kan komme fire poeng foran dem med seier, påpeker Hareide.

Det er også hans solide sisteskanse, André Hansen (31), bevisst på.

– Poengmessig har vi kommet godt av gårde, men jeg tror vi må stramme til litt hvis vi skal klare å ta Molde, sier Hansen til VG.

– Vi har vist hvor solide vi kan være, og ikke minst vist moral og mental styrke. Samtidig skal vi ikke være så ustabile som vi er mot Brann, over tid. Da blir det litt bingo hvem som tar poengene.