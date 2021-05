NFFs forbundsting blir digitalt

Norges Fotballforbund (NFF) gjennomfører forbundstinget 20. juni digitalt. Smittesituasjonen er årsaken til at det ikke blir som forbundet opprinnelig ønsket.

Qatar er i full gang med å bygge stadionene til fotball-VM i 2022. Khalifa stadion i Doha skal rustes opp. Myndighetene i landet har fått kritikk for manglende sikkerhet på byggeplassene. Bildet er tatt under en omvisning under AIPS-kongressen i 2016. Foto: Magnus Aabech / NTB

NTB

53 minutter siden

– Smittesituasjonen er årsaken til at det også denne gang er besluttet digital gjennomføring, sier Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, i en pressemelding.

For to uker siden opplyste NFF at de ønsket et fysisk oppmøte på de ekstraordinære tinget som skal avgjøre Norges holdning til neste års fotball-VM i Qatar. Boikottforkjempere har hele veien ment at det burde holdes digitalt for at så mange som mulig kan delta.

– Som varslet har styret vurdert om forbundstinget skal gjennomføres fysisk eller digitalt. Vi er i samme situasjon nå som vi var i ved det ordinære forbundstinget i mars, som også ble gjennomført digitalt, sier Anderssen.

Flertallet i Qatar-utvalget som tirsdag la frem sin rapport, mener en boikott av fotball-VM ikke er det mest effektive virkemiddelet for å bedre situasjonen i landet.