Fire snakkiser etter RBK-TIL: «To baklengs mot Glimt og RBK på 180 minutter er godkjent»

Vi gir deg fire av temaene etter at «Gutan» tapte treningskampen mot Rosenborg.

ANGREP: TIL-spillerne i angrep mot RBK i Trondheim søndag ettermiddag. Foto: Ole Martin Wold

6 minutter siden

RBK-TIL 1–0 (0–0)

1) Turte å stå opp mot «blodoffensivt» RBK

Før kampstart ble det varslet fra RBK at de stilte både med toppet lag og gå offensivt ut. Åge Hareides gjeng gjorde som de lovte – i fire minutter.

Da kom Dino Islamovic plutselig alene, med TIL-keeper Jacob Karlstrøm i treningskampen på Skoglunden - vegg i vegg med Lerkendal stadion. Karlstrøm gjorde en god redning på en 100-prosentsjanse, som reddet TIL fra en marerittstart. Mange trodde da kanskje at kampen ville bli en overkjørsel fra start av. Det skjedde ikke.

RBKs offensive press vedvarte, men TIL turte å holde i kula, og klarte også å komme på noen farligheter fremover.

Likevel manglet sjansene for Gutans del, og RBK fikk en ny stor mulighet da Vebjørn Hoff kom alene igjennom med nevnte Karlstrøm etter 34 minutter. Igjen reddet TIL-målvakten, og viser at han vil ha plassen som førstekeeper – uansett hvem som kommer inn.

Selv om sjansene uteble hadde TIL likevel det man kan kalle noen farligheter, og klarte å holde opp presset mot RBK omgangen igjennom.

Les også TIL-børsen: «Betryggende for TIL at Karlstrøm viser solid form noen uker før alvoret tar til»

2) RBK-tabben som nesten ga TIL-scoring

Snaue fem minutter av andreomgang var spilt da en RBK-spiller sendte et tilbakespill mot landslagsmålvakt André Hansen. Alle som fulgte streamen eller så kampen på arenaen pustet nok ikke i de to sekundene etter at ballen rullet over foten hans, og var på vei inn i eget mål.

Dessverre for TILs del rakk Hansen tilbake, og fikk avklart før ballen gikk over streken. TILs første sjanse i kampen.

Og minutter etter virket det som TIL ble inspirert offensivt. Med mye fint kombinasjonsspill, og flere nesten-muligheter. Eric Kitolano hadde flere fine involveringer.

Kitolano, som for øvrig på kynisk vis holdt igjen finnsnesværingen Emil Ceide i den samme perioden, og fikk gult kort. Ikke lov selvsagt, men godt å se at TIL-spillerne gjør det lille ekstra også i en treningskamp.

Les også Chat med Helge under Rosenborg-TIL

3) Straffemålet senket TIL

TILs manglende evne til å score ble bokstavelig talt straffet etter 71 minutter da en avslutning ifølge dommeren gikk via armen til Daniel Berntsen. Straffe ble idømt, og satt i mål av Islamovic.

Bare minutter etter kom TILs største egenproduserte sjanse da Kitolano og Ingebrigtsen gjorde forarbeidet, og sørget for at Ebiye kom alene med RBK-målvakten. Avslutningen ble for puslete, og gikk rett i armene på målvakten.

Å slippe inn to mål på 180 minutter mot Glimt og RBK er godkjent etter at TIL forrige helg spilte 1–1 på Aspmyra. Men så var det dette med den offensive produksjonen da.

Les også Espejord måtte bli hjemme - her er TILs lag mot Rosenborg

4) Hva skjer med Espejord og Wangberg?

– Alt under kontroll. Bare sørge for at man ikke går på noen smella, skrev Runar Espejord i en melding til iTromsø lørdag ettermiddag etter at det var klart at han ikke ble med på turen til Trondheim.

Og på tross av en brukbar kamp av TIL, var savnet av Espejord tydelig. Riktignok hadde erstatteren, og nyinnkjøpte Moses Ebiye, noen fine involveringer. Men da det gjaldt, lyktes han ikke foran mål.

For Wangbergs del måtte han av rett før kampen skulle i gang, og ble erstattet av Anders Jenssen. Kjedelig både for TIL og Wangberg.

– Jeg tar ingen sjanser etter å ha kjent litt i lysken denne uka, sa Wangberg etter kampen.

TIL har ikke en større tropp enn at duoen Wangberg/Espejord bør være tilgjengelig i flest mulig kamper. Glem heller ikke at Kent-Are Antonsen heller ikke var tilgjengelig.