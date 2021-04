AaFK-spiller lånt ut til divisjonskonkurrent

Markus Karlsbakk (20) blir å finne i Raufoss i 2021-sesongen.

Markus Karlsbakk (t.h) skal spille for Raufoss denne sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

9 minutter siden

AaFK skriver på sin hjemmeside at de har kommet til enighet med divisjonskonkurrenten Raufoss om et utlån for Markus Karlsbakk.

– Markus har kommet til en fase i karrieren hvor han trenger å spille mange kamper på høyest mulig nivå, helg etter helg. Da Raufoss kom på banen, var det noe Markus syntes var veldig spennende. Raufoss er en flott klubb med flinke trenere som har bidratt i utvikling av mange spillere til Eliteserien de siste årene, som blant annet vår egen Parfait Bizoza og Moldes Emil Breivik. I tillegg har Raufoss en spillestil som ikke er ulik vår, noe som også er viktig for et verdifullt utlån, sier sportssjef Bjørn Erik Melland.