Shanklys barnebarn vil fjerne statue: – Jeg er forferdet og flau

Barnebarnet til Liverpools legendariske manager, Bill Shankly, er så forbannet på klubbens superligaplaner at han vil ha statuen fjernet fra Anfield.

LEGENDE: Bill Shankly-statuen er sentralt plassert utenfor Anfield i Liverpool. Foto: LEE SMITH / X03806

20. apr. 2021 19:08 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er ikke en overdrivelse å si at han ville ha snudd seg i graven over dette. Om jeg får sjansen, vil jeg gjerne få statuen fjernet, sier Chris Carline til Liverpool Echo. – som over hele førstesiden tirsdag spør «What would Shanks have said?»

Den store statuen av Shankly – med påskriften «He made the people happy» – har stått utenfor hjemmefansen tribune The Kop siden 1997.

Etter nyheten om at Liverpool er blant de 12 klubbene som ønsker å danne en frittstående europeisk Superliga, er Chris Chris Carline alt annet enn lykkelig.

– Jeg er forferdet og flau. Når du snakker om Liverpool FC og klubbens historie og røtter, kunne du vist til syv, åtte, ni av bestefars sitater som alle passer til denne situasjonen. Men jeg tenker spesielt på en kommentar om at han ønsket å bringe fotballklubben nærmere fansen, og fansen nærmere fotballklubben. Og det oppnådde han, sier barnebarnet på 39 år.

Bill Shankly førte Liverpool til opprykk i 1959 før han i løpet av 15 år førte klubben til tre ligagull, to seire i FA-cupen og en triumf i UEFA-cupen. Han trakk seg overraskende i 1974 og døde i 1981.

Chelsea-fansen protesterer foran Brighton-kampen tirsdag kveld.

– Jeg vet at bestefaren min blir sitert mer enn noen gang nå, og det er helt riktig, for det som skjer nå, kunne ikke vært lenger unna det han ønsket for denne klubben, sier Carline, som jobber som direktør i Shankly Hotel og driver en veldedighetsstiftelse i Shanklys navn.

Heller ikke etterfølgeren Jürgen Klopp virker veldig fornøyd med klubbens nye plan.

– Det er vanskelig. Folk er ikke glade for det. Jeg kan forstå det, men jeg kan ikke si så mye mer om det. Vi har ikke vært involvert i noen av prosessene. Hverken spillerne eller meg, sa Klopp i et intervju med Sky Sports mandag.

– Jeg er 53 år gammel og Champions League har alltid vært der så lenge jeg har vært profesjonell. Som spiller var det ikke mulig, men som trener var det alltid et mål å trene et lag der. Jeg har åpenbart ingen problemer med Champions League. Jeg liker konkurranseaspektet i fotballen. Jeg liker at West Ham kan kvalifisere seg til Champions League. Jeg ønsker ikke at de skal gjøre det, men jeg liker at de har sjansen, meldte Klopp.

Heller ikke Manchester Uniteds Marcus Rashford virker storfornøyd med klubbens Superliga-planer. Han påpeker i et Twitter-innlegg på at fotballen ikke er noe uten fansen.