Solskjær hyller Pogba etter comeback: – Gjør en veldig, veldig stor forskjell for oss

(Milan – Manchester United 0–1, 1–2 sammenlagt) Ole Gunnar Solskjær tror Paul Pogba vil gi Manchester United et stort løft i sesonginnspurten.

TAKKET POGBA: Ole Gunnar Solskjær gir Paul Pogba en god klem, mens Zlatan Ibrahimovic tar en prat med sin svenske landslagskompis Victor Lindelöf. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

41 minutter siden

Franskmannen dominerte i den ene omgangen han fikk mot AC Milan i åttedelsfinalen i Europa League og kronet det med en matchvinnende scoring.

United sto imot presset fra Milan og Zlatan Ibrahimovic i sluttminuttene. Svensken hadde en god mulighet med hodet, men headingen til den tidligere United-spissen ble mesterlig reddet av Dean Henderson, som nå har holdt nullen i elleve av 18 kamper for Manchester United.

Etterpå fant Solskjær frem varme Pogba-ord.

– Vi har savnet Paul. Han har vært ute med skade i nesten to måneder, og alle lag hadde savnet en spiller som Paul Pogba, sier Solskjær.

Franskmannen har gått glipp av ni kamper siden starten av februar. Etter en tam 1. omgang i Milano kom han inn inn etter pause, to minutter og 51 sekunder senere lå ballen i nettet. Fra kort hold og skrå vinkel vartet han opp med en smart avslutning. Med sin femte fulltreffer for sesongen reddet Pogba avansement til kvartfinalen i Europa League.

Når sesongavslutningen nærmer seg med stormskritt kommer de viktige kampene på rekke og rad for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

DRAKTBYTTE: Paul Pogba og Zlatan Ibrahimovic skiftet trøyer etter kampen. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Laget ligger på andreplass i Premier League, og henger fortsatt med i FA cupen og Europa League. Allerede til helgen venter kvartfinale i FA cupen mot Leicester, og topplag som Liverpool og Tottenham venter fortsatt i Premier League, hvor det gjenstår ni kamper.

– Han er veldig viktig for oss, og han kommer til å gi oss et stort løft. Han kommer til å gjøre en veldig, veldig stor forskjell for oss, sier Solskjær om Pogba, ifølge BBC.

Neste oppgave nå blir den kvartfinalen mot Leicester.

– Vi ser frem til søndag. Det er enda en kvartfinale, så vi må bare gjøre oss klare, og gå igjen, sier Solskjær.

Fredag trekkes kvartfinalene i Europa League, hvor Manchester United er blant favorittene til å gå til topps.

– Det er mange gode lag igjen, så du må være perfekt. Alt kan skje. Men vi er videre, og vi føler oss selvsikre, sier Solskjær.

Det kan blant annet bli et møte med landsmann Martin Ødegaard og Arsenal, eller gamleklubben Moldes overmenn fra Granada.

Disse lagene gjenstår i Europa League: Granada, Arsenal, Dinamo Zagreb, Roma, Manchester United, Slavia Praha, Villarreal, Ajax.