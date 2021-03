AaFK skal ha fått bud akseptert på denne spilleren

AaFK har vært på jakt etter en ny venstreback. Nå kan de ha funnet sin mann.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB

2. mars 2021 17:52 Sist oppdatert 8 minutter siden

Eurosport melder tirsdag ettermiddag at AaFK og Ull/Kisa er enige om en overgangssum for venstrebacken Vegard Kongsro (22). Daglig leder Andreas Aalbu bekrefter at de er i konkrete forhandlinger, men han vil ikke si hvilken klubb det gjelder.

– Flere klubber har vært ute etter Kongsro, sier Aalbu til Eurosport.