Syrstad Engen knuste LSKs Europa-eventyr

(LSK Kvinner-Wolfsburg 0–2, totalt 0–4) Ingrid Syrstad Engen (22) viste ingen nåde til gamleklubben og bidro til å avslutte LSK Kvinners Champions League-eventyr onsdag.

10. mars 2021 15:51 Sist oppdatert nå nettopp

Trønderen storspilte og scoret 2–0-målet da hennes Wolfsburg vant 2–0 over romerikingene - og dermed endte det 4–0 totalt.

Mens Ingrid Syrstad Engen og hennes lagvenninner jakter videre på klubbens sjette Champions League-finale, er eventyret over for LSK Kvinner. Med 0-2 i sekken etter bortekampen i Tyskland, måtte det et lite mirakel til for at LSK Kvinner skulle klare å ta seg videre til kvartfinalen.

Wolfsburg scoret to ganger sent i 1. omgang. Ina Gausdal var uheldig å beine ballen innenfor stolpen da hun skulle avklare på målstreken. Så fikk Ingrid Syrstad Engen lov til å gå veldig alene og skyte en markkryper som gikk inn via stolpen nede til høyre for keeper Ida Norstrøm, som aldri gjorde noe forsøk på å redde.

Alexandra Popp scoret begge målene da Wolfsburg vant 2–0 sist uke. Det var hun som var servitør da Syrstad Engen scoret. Karina Sævik fikk ikke sjansen i den første kampen, men spilte 90 minutter onsdag.

– Vi møtte et veldig bra lag, og på dette nivået blir en hardt straffet, sier LSK-trener Knut Slatleim til VG.

– Vi hadde en plan om at håpet skulle leve også inn i 2. omgang, men så glipper det rett før pause.

– Men nivået skremmer ikke?

– Nei, og vi er fortsatt et uerfarent lag i Europa-sammenheng, svarer Slatleim.

– Når vi får dette litt på avstand, tror jeg vi skal være fornøyd med prestasjonen her.

Lillestrøm har vært ei uke på treningsleir i Ungarn før onsdagens «hjemmekamp» i Györ. Emilie Haavi og hennes lagvenninner var aldri i nærheten av å snu til egen fordel. Ikke så rart, for Wolfsburg er en av storhetene i europeisk kvinnefotball. Senest i 2020 var de i finalen, der det ble tap mot Lyon.

Syrstad Engen og hennes tidligere lagvenninne Haavi ga hverandre en god klem etterpå.

Lillestrøm tok seg videre fra 16.-delsfinalen med 2-1 sammenlagt mot Minsk, mens Wolfsburg vant 7–0 sammenlagt over Spartak Subotica.

Wolfsburg har aldri blitt slått ut av åttendedelsfinalen i Champions League. De hadde før møtet med LSK gått videre åtte ganger på åtte forsøk.

LSK Kvinner-spillerne skal hjem til karantene - og en seriestart som det i øyeblikket er uklart når kan komme.