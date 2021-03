Krever lovendring etter Forrens åpenhet: – Et alvorlig holdningsproblem

Vegard Forrens (33) historie har gjort inntrykk på mange.

Vegard Forren på vei bort fra Aker stadion etter at kontrakten med MFK ble terminert i fjor. Nå trives han i Brann. Foto: Bjørn Brunvoll

Brann-spilleren har i løpet av den siste uka flere ganger fortalt åpent og ærlig om gamblingproblemene han slet med i flere år. Trønderen var blant annet med i TV 2s dokumentarserie «Norge bak fasaden» som ble vist tidligere i uka - og han snakket også med Rbnett i forbindelse med at det sist lørdag var ett år siden han gamblet for siste gang.

– Ting har gått bra for meg. Jeg er litt stolt og veldig fornøyd med at jeg har kommet så langt som jeg har gjort. Det var ikke en selvfølge at dette skulle bli så enkelt, men jeg har gjort det nødvendige og fått god støtte. Nå har jeg kommet meg unna denne dritten. Det er deilig, sa 33-åringen til Rbnett.