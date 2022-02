Superbytter sikret seier etter marerittsekunder for Manchester United

(Leeds - Manchester United 2–4) Hjemmelaget brukte under ett minutt på å gjøre 0–2 til 2–2 like etter pause. Men da det virkelig så ut til å rakne for Manchester United, sto innbytterne frem.

RETT FRA BENKEN TIL SCORINGSLISTEN: Innbytter Fred brukte ikke mange minuttene på å notere seg på scoringslisten. Rekkekamerat Anthony Elanga (bak) ville ikke være noe dårligere.

23 minutter før full tid satte Manchester United-manager Ralf Rangnick inn Fred og Anthony Elanga. Mange rynket nok på nesen da dominante Paul Pogba var en av spillerne som måtte ut. Det tok likevel ikke mange minuttene før byttene viste seg å være genistreker.

Først sørget Fred for 3–2 minutter etter innhoppet, før supertalentet Elanga fastsatte sluttresultatet til 4–2 to minutter før full tid.

Seieren sender Manchester United opp på den viktige 4.-plassen på Premier League-tabellen.

Selv om oppgjøret ble en målfest, måtte vi vente 26 minutter før kampens første ordentlige mulighet kom på Elland Road. Og den var til gjengjeld gigantisk. Paul Pogba var både god og heldig i det han parkerte en Leeds-forsvarer og tok seg inn i feltet. Franskmannen serverte så Cristiano Ronaldo på følsomt vis på bakre stolpe.

Portugiseren ble riktig nok fulgt av Pascal Strujik, men det var få som trodde det de så da keeper Iilan Meslier fikk avverget forsøket fra fire meter.

DOMINANT: Paul pogba gjorde tidvis som han ville mot Leeds. Likevel tok Ralf Rangnick franskmannen av etter 67 minutter.

Så, på sesongens 139. forsøk, klarte Manchester United omsider å omsette et hjørnespark i mål. Med smarte sperretrekk inne i feltet fikk kaptein Harry Maguire gå opp tilnærmet fritt og stange gjestene i ledelsen fra kort hold. Et passivt og tafatt Leeds levde farlig inn mot hvilen, men slapp tidvis med skrekken.

Det holdt likevel bare nesten inn.

I sluttsekundene av de seks tillagte minuttene satte midtstopper Victor Lindelöf fart. Svensken utnyttet de enorme avstandene i Leeds-laget og skapte ytterligere ubalanse. Med seg fikk han Jadon Sancho, som på utsøkt vis fant pannebrasken til Bruno Fernandes inne i feltet til 2–0.

ENDELIG SATT DEN: På sesongens 139. hjørnespark, klarte omsider Manchester United og Harry Maguire å treffe nettmaskene.

– Det er noe med Bielsas filosofi. Når det ikke sitter, er det fryktelig å se på, sa TV 2s Øyvind Alsaker i det ballen sang i nettet.

Leeds-manageren så nok mye av det samme, og så seg nødt til å gjøre grep ved halvtid. Inn kom blant andre Raphina, og umiddelbart var det et mer toneangivende hjemmelag vi fikk se.

Åtte minutter tok det før Bielsas menn fikk uttelling. På 58 magiske sekunder satte først Rodrigo Moreno et innlegg rett i mål, før innbytter Raphina dukket opp på bakre stolpe på et Daniel James-innlegg.

2–2 og Elland Road var i himmelen!

DRØMMEMINUTTER: Raphina (i midten) har akkurat løftet Elland Road til himmels med sin 2–2-scoring.

Manchester United virket rystet, men klarte å kjempe seg inn igjen i kampen. Paul Pogba hadde tidvis vært briljant for gjestene, men ble likevel tatt av etter 67 minutter. Inn kom Fred, som ikke brukte mange minutter på å vise hvorfor.

En nydelig opprulling via Fernandes, Ronaldo og Sancho endte til slutt hos brasilianeren, som fra skrått hold hamret ballen i nettet til 3–2.

I feiringen av målet så det ut til at Anthony Elanga ble truffet av noe fra tribunen. Svensken tok telling, men var raskt på beina igjen.

Da virket det meste av luft å ha gått ut av hjemmelaget. Momentumet de hadde etter utligningen var borte, og Manchester United virket å ha få problemer med å forsvare inn de tre poengene.

I stedet sørget supertalentet Elanga for at sluttresultatet ble 4–2 med sin nettkjenning etter 88 minutter.

Trepoengeren sendte de røde fra Manchester opp på en foreløpig 4.-plass på tabellen. Mikel Arteta og Arsenal er på skuddhold fire poeng bak, men med tre kamper mindre spilt.