Klopp om konkurrentenes kjøpefest: – Vi kan ikke konkurrere

Liverpool-manager Jürgen Klopp (53) vil heller fokusere på klubbens kontraktsforlengelser fremfor å snakke om de skal hente noen nye før vinduet stenger.

Jürgen Klopp sier han er blitt vant til at konkurrentene stort sett kan hente det de vil. Slik er det ikke i Liverpool.

Tross pandemi, har konkurrentene handlet stort inn mot seriestarten i Premier Leauge. Sist i rekken er Chelsea, som i går kunne presentere Romelu Lukaku. Manchester City har hentet Jack Grealish, mens byrivalen har signert Jadon Sancho.

Klopp heller kaldt vann i årene på dem som har et lite håp om at det også dukker opp en storfisk på Merseyside før vinduet stenger om to uker.

– Vi kan ikke konkurrere med dem på dette. Vi kan ikke bruke penger vi ikke har. Men vi har gjort det bra selv om vi har hatt begrensninger tidligere, sa Klopp under fredagens pressekonferanse foran ligaåpningen mot Norwich.

Han er samtidig klar på at han ikke er overrasket over kjøpefesten.

– I februar 2020 visste ingen at det ville vare så lenge, og det er fortsatt vanskelig. Men om jeg er overrasket? Nei, for disse klubbene er ikke avhengige av å drive på den måten vi må. Vi vet alle hvilken situasjon City, Chelsea og PSG er i. Jeg har vært her lenge nok til å skjønne at de får ting til å skje, uansett hvilken situasjon de er i, sa Klopp, før han raskt la til:

– Vi har drevet etter vår modell hele veien. Vi bruker penger vi tjener. Men dette året har vi faktisk brukt penger før vi har tjent dem. Vi så i fjor at vi ikke kunne ta sjanser på stopperplass, og har derfor signert Ibrahima Konaté.

Ibrahima Konaté ble hentet fra RB Leipzig i sommer.

Selv om signeringene ser ut til å utebli, mener Klopp de har gjort en solid jobb i sommer med å forlenge kontraktene til en rekke nøkkelspillere.

– Det er viktig for oss å holde laget sammen, selv om det ikke er like spennende for supporterne. Men om man er Liverpool-supporter, er man glad for det vi har levert de siste ukene. Vi er bedre rustet nå enn vi var i fjor, sier Klopp.

Fredag formiddag kom nyheten om at stopperbautaen Virgil van Dijk har forlenget sin avtale med Merseyside-klubben til sommeren 2025. Klopp er naturlig nok i ekstase over å ha med den nederlandske landslagskapteinen videre.

– Det er fantastiske nyheter. Vi er glad for at han trives her, og nå er han tilbake for fullt etter et trøblete fjorår. Se for dere hvor vanskelig det ville vært å kjøpe ham nå, slår Klopp fast, som et svar til dem som roper etter nysigneringer.

Og til dem som er bekymret over hvordan van Dijks form er inn mot seriestarten, kommer han med oppløftede nyheter. Dermed kan det ligge i kortene at van Dijk starter når Norwich venter lørdag kveld.

– Virgil har fått en god del spilletid under oppkjøringen, og kunne stått hele kampen sist. Vi valgte å ikke gjøre det, men Virgil er i god form.

Når Norwich står på motsatt banehalvdel klokken 18.30 lørdag kveld, starter forsøket på å gjenerobre tronen i engelsk fotball. Klopp forventer at kampen om ligagullet vil bli hardere enn noen gang.

– I fjor var City langt foran. Det samme var vi året før. Chelsea legger ikke skjul på ambisjonene sine, det gjør heller ikke United. Men det gjør heller ikke vi. Vi skal kjempe om alt, sier Klopp, som også skrøt av Leicester og West Ham.

– Vi er klar for en real kamp. Det er nå det starter.

Klopp forteller at det kun er Andy Robertson som er utilgjengelig de neste ukene.

– Curtis Jones har hatt noen småproblem, men han er tilgjengelig igjen. Jeg må ta noen tøffe valg inn mot kampen. Vi har hatt nesten hele troppen tilgjengelig i det meste av oppkjøringen. Det er oppløftende. Henderson og Thiago kom inn sent, så deres oppkjøring startet forrige uke. Men vi forbereder oss på en lang sesong, sier Jürgen Klopp.

