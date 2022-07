Odd holdt unna for Bodø/Glimt – vant «som vanlig» mot gullfavoritten i Skien

SKIEN (VG) (Odd – Bodø/Glimt 3–2) Da et uventet trekk fra Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen så ut til å avlive nordlendingenes Skien-forbannelse, ble den vekket til live igjen – ni minutter på overtid.

2. juli 2022 19:59 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

–Det går opp, og det går ned og det skifter i løpet av ti sekunder. Det å avgjøre kampen på overtid, jeg vet ikke om det er åtte minutter eller noe sånt, er helt rått, sier matchvinner Espen Ruud til Discovery.

Den avgjørende scoringen kom da kampuret viste 98.45, i form av et iskaldt straffespark fra Ruud.

I Bodø/Glimt-leiren var det tydelig at de ikke var fornøyd med dommer Rohit Saggis avgjørelse om å peke på straffemerket til å begynne med.

– Jeg er ikke dommer, og det skal mange være glade for. Jeg skal ikke henge det ut noe mer enn at vi reagerer veldig på tidspunktet og situasjonen. Han bør være usikker i den situasjonen, men vi får ikke gjort noe med det, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til Discovery+.

– Ni minutter på overtid. At du velger å dømme straffe på noe slikt, og så er det ingen som egentlig får spørre ham hvorfor han gjør det. Du skal være hundre prosent sikker, og det reagerer vi sterkt på. For meg er det ikke straffespark én dag i året, sier Knutsen.

Det var innbytter Japhet Sery som var involvert i duellen med Odd-spiss Abel Stensrud, som førte til straffesparket.

– For det første er det helt forferdelig forsvarsspill av meg. Men jeg har vanskelig med å se når straffesparket (forseelsen) kommer. Det kan være at jeg sto i en dårlig vinkel sammenlignet med dommeren. Han er 35 meter unna. Det er selvfølgelig godt sett, sier Sery til Discovery+, mens reprisen av hendelsen ruller over skjermen.

forrige











fullskjerm neste 1 av 5 Foto: Trond R. Teigen / NTB

– De scorer egentlig på de sjansene de har, og på en straffe som er feil. Det er ikke en ræva prestasjon, oppsummerte Ola Solbakken til VG.

Espen Ruuds straffespark ga Odd 3–2-seier lørdag kveld og var telemarkingenes niende hjemmetriumf på de ti siste seriekampene mot Glimt. Bare nordlendingenes «uslåelige» 2020-utgave sto for den eneste seieren her i en statistikk som drar seg tilbake til 2005.

Selv ikke da innbytter og forsvarsspiller Isak Helstad Amundsen headet inn 2–2 i sitt spissvikariat etter 96 minutter og 31 sekunder – eller at Odd hadde blitt redusert til ti mann de siste fem minuttene da Odin Bjørtuft ble utvist – skulle hjelpe for Glimt.

Men det kunne vært annerledes. Bodø/Glimt var farligst i 1. omgang, og etter pause hadde Glimts målscorer Amahl Pellegrino to gigantiske muligheter. Først på 1–1, da Ulrik Saltnes spilt han fri med en perfekt bakromsball. Alene med Odd-keeper Leopold Wahlstedt skjøt Pellegrino en desimeter på feil side av stolpen, og på stillingen 1–2 traff han selve stangen med et flyvende volleyforsøk.

Hjemmelaget hadde for øvrig en god start på kampen. Paco-ballen ruller tidvis godt, Espen Ruud starter og avslutter angrep, på motsatt side er Josef Baccay er mer ving enn back, og Filip Jørgensen er flink til å finne både plass og medspillere.

Som ved 1–0-goalen, der Odds midtbanespiller ble spilt fri i mellomrommet og trillet på tvers til en enda bedre plassert Milan Jevtovic.

Odd-vingen banket til på direkten, muligens noe overraskende for Glimt-keeper Haikin, som ga retur. Der Alfons Sampsted nølte, hugde Jevtovic til – og forvandlet andreballen til ledermål for Odd.

Pellegrino utlignet altså for Odd før pause med en rolig bredside, men så slo «Skien-forbannelsen» til i 2. omgang.

Conrad Wallem kan nesten høres ut som en Henrik Ibsen-karakter, Leopold Wahlstedt det samme, men duoen Odd hentet fra Arendal er spill levende og forfatter gode historier for Odd:

Wallem ble spilt fri av Jørgensen, dempet nydelig og tok seg elegant forbi Haikin før han trillet 2–1 i nettet. Det så lenge ut til å bli seiersmålet før kampen skiftet fra det ene til det andre på overtid, i minuttene etter Bjørtufts utvisning - en situasjon hvor Pellegrino fikk veldig vondt. Først headet Amundsen inn 2–2 på et nydelig venstrebensinnlegg fra Marius Høibråten, før Abel Stensrud løp rett i angrep.

Han gikk i bakken i duell med Japhet Sery Larsen, Rohit Saggi dømte straffespark – og i overtidsminutt nummer ni sikret 38 år gamle Espen Ruud for Odd-triumf nummer ni på de ti siste kampene mellom Odd og Glimt i Skien.