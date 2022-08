Tyske medier: Jarstein suspendert av Hertha Berlin

En krangel med keepertrener Andreas Menger skal ha vært årsaken til suspensjonen. Sportsdirektøren bekrefter at de skal ha et møte med Jarstein og hans rådgiver.

IKKE MED: Rune Almenning Jarstein var ikke i troppen til Hertha Berlin i lørdagens kamp.

14. aug. 2022 12:06 Sist oppdatert nå nettopp

Rune Almenning Jarstein var ikke med i troppen til Hertha Berlin i lørdagens hjemmekamp mot Eintracht Frankfurt.

Ifølge storavisen Bild skal det være fordi han er suspendert. Kicker skriver at de har samme informasjon. Årsaken skal ifølge Kicker være at han havnet i en krangel med keepertrener Andreas Menger i den siste treningen før lørdagens kamp. Ifølge Kicker skal Jarstein ha kommet med skarp kritikk av innholdet på treningsøkten og kommunikasjonsformen til Menger.

Sportsdirektør i Hertha Berlin, Fredi Bobic, ble av Bild spurt om Jarsteins fravær.

– Rune var ikke med mot Frankfurt på grunn av sportslige og disiplinære årsaker. Det blir nå et møte med ham og hans rådgiver, sier Bobic.

FORRIGE KAMP: Jarstein i duell med Montenegros Aleksandar Scekic under VM-kvalifiseringskampen 30. mars 2021. Jarstein står med totalt 72 kamper for det norske landslaget.

Jarstein var på benken i de to første kampene i sesongen. 37-åringen har ikke spilt en kamp siden han sto i mål for Norge i landskampen borte mot Montenegro 30. mars 2021. I etterkant ble han smittet av coronaviruset og havnet på sykehus.

– Jeg fikk to paracet om dagen den første dagen (på sykehuset). Jeg tenkte at jeg trengte mer enn det. I løpet av de første dagene på sykehuset, kunne jeg ikke engang se fotball på iPaden. Jeg var utendørs to ganger i denne perioden og var nødt til å sitte i rullestol, sa Jarstein til Bild høsten 2021.

Jarstein har ifølge Kicker en kontrakt med klubben som strekker seg ut 2022/23-sesongen. Keeperen har vært i den tyske klubben siden 2014 og har spilt totalt 179 kamper for hovedstadsklubben.

VG har ikke lyktes å få en kommentar fra Jarstein.