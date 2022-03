AP: Nytt nederlag for Russland i CAS – utestengelse fra VM opprettholdes

Idrettens voldgiftsrett (CAS) avviser Russlands anke over utestengelsen fra VM-kvalifiseringen i fotball, melder nyhetsbyrået AP.

Vladimir Putin og Fifa-president Gianni Infantino under VM i fotball i Russland i 2018. Fifa får nå medhold i å utestenge Russland fra den videre VM-kvalifiseringen og sluttspillet i Qatar.

NTB

18. mars 2022 11:34 Sist oppdatert 22 minutter siden

Dermed har Russland gått på to nederlag i CAS på under en uke. Tirsdag avviste voldgiftsretten anken over å utestenge russiske klubblag fra europeisk fotball.

Russland skulle opprinnelig ha spilt playoff om en plass i Qatar-VM i høst, men Polen har fått walkover i semifinalen.

Etter stort press vedtok Fifa og Uefa og utestenge russiske klubber og landslag fra spill internasjonalt på grunn av krigen i Ukraina, noe Russland protesterte kraftig mot.

Russisk fotball ba CAS se på saken, men ifølge nyhetsbyrået Associated Press sine kilder blir ikke anken tatt til følge.

Det forelå fredag formiddag ingen offisiell bekreftelse på dette fra voldgiftsretten i Sveits.

Polen skal møte enten Tsjekkia eller Sverige i en finale der vinneren kan reise til Qatar-VM i november.