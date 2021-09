Frisparkmål sendte Stadion til himmels: – Aldri vært så mye gåsehud

Petter Strand vippet den livsviktige kampen mot Kristiansund rett vei for Brann. Og da kokte det på Stadion.

Denne gjengen har tatt syv poeng på tre kamper og foran mange flere tilskuere enn på lenge ble det full jubel.

BRANN-KRISTIANSUND 3–1

Brann Stadion: – Det har aldri vært så mye gåsehud på Stadion før, sier Eduardo «Doddo» Andersen.

Det tikket mot uavgjort. Men det var før Petter Strand tok frispark, før Moonga Simba fintet og Mathias Rasmussen sto på riktig sted.

Strands frispark snek seg inn til 2–1 og feststemning. Rasmussen avsluttet til 3–1 og ironiske rop om seriegull fra jublende supportere.

– En enormt viktig seier. Med tanke på at både Tromsø og Stabæk vant, og med tanke på troen på eget lag. Etter så mye motgang har de nå syv poeng på tre kamper, sier Ballspark-ekspert Erik Huseklepp.

Brann-spillernes innsats i søndagens seier over KBK roses av BT-kommentator Anders Pamer.

– De løp sokkene av seg for Bergen. De løp, kjempet og fightet så inni granskauen. De er ikke så forbanna god, men de muskler inn tre poeng, sier han.

Strands frispark fra drøye 20 meter gikk via KBK-muren og rett i nettmaskene. Det er lenge siden Stadion har opplevd et lignende jubelbrøl.

Og like før kampslutt fastsatte Mathias Rasmussen resultatet til 3–1 etter fantastisk forarbeid av Moonga Simba. Lettelsen blant publikum, spillerne og støtteapparatet var enorm, og det med god grunn.

– Det er et fullstendig forvandlet lag vi har sett de siste tre kampene. Nå er det håp, sier Huseklepp.

Tre mål og tre poeng og god stemning.

– Vi har ikke sett noe sykere

Lenge før den gode Brann-slutten, begynte dramatikken på spektakulært vis.

– Har du noen gang sett et mer absurd mål? utbrøt Erik Huseklepp i det Brann gikk opp i 1–0.

Brann startet kampen best, og fikk uttelling for trykket knappe tyve minutter ut i oppgjøret. Og scoringen fikk publikum til å nærmest bryte ut i latter.

Aune Heggebøs heading ble reddet av KBK-keeper Sean McDermott.

Returen gikk til Heggebø, som banket ballen rett på McDermott fra blankt hold.

Som om sjansen ikke kunne bli større, landet ballen hos Petter Strand. Fra fem meter og åpent mål satte han ballen i stolpen.

Og for å avslutte sekvensen, sparket Dan Peter Ulvestad ballen i eget mål på klønete vis. 1–0 til Brann.

– Vi har ikke sett noe sykere enn det jeg ser på Brann Stadion nå, kommenterte Eurosport-ekspert Joacim Jonsson i det han så 1–0-scoringen.

Store Stå er flyttet fra nedre til øvre del av tribunen for de syngende supporterne. De ivrigste leverte høyt lydnivå og denne bursdagshilsenen til Brann.

Fakta Brann - Kristiansund 3–1 (1–1) Eliteserien, 20. serierunde, Brann Stadion Mål: 1–0 Selvmål av Dan Peter Ulvestad (19. min), 1–1 Selvmål av Japhet Sery Larsen (42. min), 2–1 Petter Strand (78. min), 3–1 Mathias Rasmussen (89. min) Gule kort: Agon Mucolli (KBK), Pål Erik Ulvestad (KBK), Aliou Coly (KBK) Brann (4–3–3): Lennart Grill – Felix Horn Myhre, Ole Martin Kolskogen, Japhet Sery Larsen, Ruben Kristiansen (David Møller Wolfe fra 28. min) – Daniel Pedersen (Mathias Rasmussen fra 63. min), Sivert Heltne Nilsen, Petter Strand – Bård Finne (Moonga Simba fra 63. min), Aune Heggebø, Robert Taylor (Kasper Skaanes fra 85. min) Vis mer

Robert Taylor og Brann slet mot topplaget Kristiansund.

– Den der skal ikke inn

Men Brann-festen ble satt på pause like før de første 45 minuttene var over. Liridon Kalludra slo inn fra venstre mot spydspiss Moses Mawa.

Japhet Sery Larsen, som har imponert i Branns midtforsvar de siste kampene, prøvde å klarere innlegget, men 21-åringen endte opp med å styre ballen i eget mål.

– Brann har helt mistet grepet på kampen. Det er skuffende etter den fine starten de hadde, skrev Eduardo «Doddo» Andersen i BTs livechat.

– Vanvittig god stemning

Men de to scoringene før kampslutt gjorde at det ble en festaften og merkedag på Stadion.

Sist gang så mange tilskuere hadde lov å være til stede på Stadion, var helt tilbake i 2019. Gleden blant de drøye 8000 som møtte opp, var til å ta og føle på.

– Det er vanvittig god stemning på Stadion nå, skrev Doddo i BTs livechat litt uti kampen.

I tillegg feiret klubben 113-årsdagen sin. Anledningen var stor, og ble bare enda større av at flere av konkurrentene i kampen for å unngå nedrykk vant sine kamper.

Med seier over Lillestrøm, økte Tromsø distansen opp til trygg grunn. Nedrykkskonkurrent Stabæk tok en sjelden seier borte mot Sandefjord, hvor bergenseren Fredrik Haugen scoret kampens første mål.

Og Brann innfridde.