Rosenborg-revansj etter Vecchia-dobbel

(Sarpsborg 08-Rosenborg 1–3) Rosenborg tok seier nummer seks på sine syv siste kamper etter kanonscoringer av Stefano Vecchia og Per Ciljan Skjelbred - og enda en lekkerbisken av Vecchia i andre omgang.

19. sep. 2021 19:50 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi gjør tre mål og det er jättebra, sier Stefano Vecchia (26) i et intervju vist på Discovery+ umiddelbart etter kampslutt.

Rosenborgs svenske tomålsscorer tilføyer «jättenöjd» og det viktigste er at «vi» kommer herfra med tre poeng.

Åge Hareide: – Med 2–0 ved pause har vi relativt god kontroll, og etter 3–0 får vi enda bedre kontroll, sier Rosenborgs trener.

Innbytter Ole Jørgen Halvorsen (33) reduserte til 1–3 for Sarpsborg 14 minutter før slutt, med et perfekt timet og utført høyre vrist skudd fra 10 meters hold opp i høyre kryss bak Rosenborg-keeper André Hansen.

Kristian Fardal Opseth (31) burde ha redusert ytterligere - til 2–3 - åtte minutter før slutt. Men ballen skled liksom av foten hans - fra rett foran nesen på Hansen - og utenfor Hansens høyre stolpe.

– Jeg tenker at vi gjør litt for mange små feil med ball. I sum blir det for mye. Godt gjennomført kampplan av Rosenborg, og vi må skjerpe presisjonen i vårt eget spill, sier Sarpsborg-trener Lars Bohinen etter kampen.

– Det ligger an til at det skal bli en tett og vanskelig høst, tilføyer han med tanke på tabellplasseringen.

Hjemmelaget visste at de kunne være i stand til å slå Rosenborg. Sarpsborg vant 1–0 over gjestene 20. juni. Det var en historisk seier. Sarpsborg hadde aldri tidligere klart å vinne over Rosenborg på Lerkendal.

Tre måneder senere var sannsynligvis Åge Hareides mannskap innstilt på revansj.

– Det var et unødvendig tap, egentlig, uttalte han i et intervju vist på Discovery+ før avspark - og understreket at det var lenge siden.

Sarpsborg-trener Lars Bohinen varslet på sin side at laget hans ville opptre med offensiv stil på kunstgresset.

– Rosenborg gir oss alltid muligheter, sa han til rettighetshaver Discovery+.

Rosenborg startet overraskende nok med tre spillere i bakerste ledd. Sarpsborg prøvde innledningsvis å gjøre som treneren hadde sagt. De lyktes delvis, men langt fra helt. Det fremoverrettede endte gjerne i RBK-blokka og André Hansens sikre grep.

SMØRBLID: Rosenborgs Åge Hareide gir seg som trener, angivelig for godt, etter denne sesongen.

Etter hvert festet gjestene grep i form av sikker organisering og høyt press ved passende anledninger. 1–0 i 22. spilleminutt kom som følge av en kvikk spillevending og tikk-takk-samspill mellom svenske Stefano Vecchia og danske Carlo Holse på venstre kant: Vecchia til Holse, Holse spilte ballen tilbake til Vecchia, som i høy fart smelte til med høyreslegga fra 17–18 meter.

Skuddet utagbart, som det heter - ned i venstre hjørne for Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen. Vecchias femte scoring denne sesongen, en lekkerbisken. 11 minutter senere ville Per Ciljan Skjelbred (34) være like god. I sin første kamp på tre måneder falt ballen ned i bena hans - 20 meter fra mål - etter et Rosenborg-frispark inn i Sarpsborgs 16-meterboks.

Høyreslegga igjen, denne gangen Skjelbreds altså. Pang, opp i venstre hjørne for Anders Kristiansen.

GRUNN TIL Å FEIRE: Per Ciljan Skjelbred var endelig tilbake på banen for Rosenborg, og slo til så å si umiddelbart med å smelle inn Trondheim-klubbens andre mål.

– Utrolig deilig. Viktig at vi bare fortsetter nå, sa en smørblid Per Ciljan Skjelbred i et kvikt pauseintervju.

Ja da, lekker den også.

Umiddelbart etter 0–2 så det ut til at Sarpsborg-laget hurtig kalte til krigsråd før avspark.

– Vi startet bra, men så ble vi utrolig slurvete og slapp inn to unødvendige mål. Vi mistet momentum, uttalte blant annet Sarpsborgs Joachim Thomassen - målscoreren fra Lerkendal i juni.

«Momentum» kan vel i denne sammenheng oversettes til mistet fasong, mistet hodet og tapte duellene.

– Sjansefattig, mente Lars Bohinen om de første 45 minuttene - før han måtte forklare hvorfor Sarpsborg-spillerne i god tid før andre omgangs start drev og varmet opp.

Jo, det var fordi de har dårlig statistikk når det gjelder første kvarter av andre omgang. Seks minutter inn i den ble Sarpsborgs sportssjef Thomas Berntsen fanget av et TV-kamera i det han kvelte en gjesp. Det var ikke påvirket av spillerne hans. De virket igjen kvikke, som under de første minuttene av første omgang.

Men de fikset likevel ikke det Stefano Vecchia fikset så godt, enda en gang. Igjen kom han i stormløp, mottok en presis pasning fra Emil Konradsen Ceide (20) og knallet inn sitt andre og Rosenborgs tredje i Sarpsborg - etter 56 minutter.