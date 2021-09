Landslagsspillernes hverdag er blitt helt annerledes. I Chelsea har Guro Reiten til og med en mensenekspert.

Når norske spillere reiser til landslagssamling nå til dags, kommer de fra hele Europa. Og det er ikke små klubber de holder til i.

Barcelona. Manchester United. Inter. Arsenal. Chelsea. Alle er representert i det norske laget som møter Kosovo tirsdag.

Kontrasten er stor til VM-troppen fra 2011, da Norge kun hadde tre utenlandsproffer.

– Det er så klart positivt. Vi har mange spillere i gode klubber i utlandet. På sikt vil det heve nivået på landslaget, sier Frida Maanum, som spiller i Arsenal.

Forklaringen

I 2011 spilte tre Norge-spillere i utlandet. Nå er det antallet ni (se egen faktaboks). I tillegg er flere stjerner ikke med i troppen, blant andre Celin Bizet Ildhusøy (Paris Saint-Germain) og Maren Mjelde (Chelsea).

Den utviklingen har en enkel forklaring, ifølge landslagssjef Martin Sjögren.

– Mange flere klubber satser på kvinnefotball på en ordentlig måte. Markedet har eksplodert. Vi har mange gode spillere i Norge. De blir interessante for de store klubbene, sier Sjögren.

Når han reiser og besøker landslagsspillere, får han se den formidable veksten i Fotball-Europa på nært hold.

– I klubber som Chelsea og Barcelona ser jeg at hverdagen er ekstremt profesjonell. Alt er veldig nøyaktig og treningsmiljøet er av høy kvalitet, sier Sjögren.

Det norske landslaget er nå fullspekket med utenlandsproffer. Fem av spillerne på dette lagbildet (fra Armenia-kampen) spiller i utlandet. Fire til spillere i troppen er utenlandsproffer.

Har mensenekspert

Chelsea er en av de ledende klubbene nå. De har store ambisjoner – og ingenting overlates til tilfeldighetene.

Det merket Guro Reiten raskt da hun meldte overgang fra LSK Kvinner.

– Vi har alt tilgjengelig, når det kommer til antall trenere og utstyr. Treningene filmes med droner. I tillegg er det alt som kommer utenfor banen: restitusjonsekspert, ernæringsfysiolog, søvnekspert, mensenekspert. Til og med en personlighetscoach som gjør at vi blir bedre kjent med oss selv og andre, forteller Reiten.

Hun merket at det var en overgang.

– Jeg kom fra Lillestrøm, som var det beste laget i Norge og ganske suverene. Man gjør det beste ut av ressursene der også. Men det kan ikke sammenlignes med hverdagen min i dag, sier Reiten.

Fakta Utenlandsproffene 2011: Ingvild Stensland (Lyon) Nora Holstad Berge (Linköping) Leni Larsen Kaurin (Wolfsburg) 2021: Anja Sønstevold (Inter) Maria Thorisdottir (Manchester United) Ingrid Syrstad Engen (Barcelona) Vilde Bøe Risa (Manchester United) Heidi Ellingsen (Linköping) Guro Reiten (Chelsea) Frida Maanum (Arsenal) Caroline Graham Hansen (Barcelona) Amalie Eikeland (Reading) Vis mer

– Utrolig gøy

I 2011 var det få av verdens største klubber som satset skikkelig på kvinnesiden. Derfor spilte nesten alle landslagsspillerne i Norge – selv om de holdt et høyt nivå.

Det betydde i praksis at man måtte jobbe eller studere ved siden av – i motsetning til den helprofesjonelle hverdagen til utenlandsproffer som Reiten.

I 2011 var Lene Mykjåland en av de som studerte ved siden av karrieren. Hun beskriver utviklingen i Fotball-Europa som veldig stas.

– Den største forskjellen er at spillerne kan dedikere all sin tid til fotballen. Du kan ta det til et nytt nivå. Det er utrolig gøy for alle jentespillere, sier Mykjåland.

Den nye generasjonen

Frida Maanum koser seg for tiden. Den fotballgale 22-åringen får bruke all sin tid til å lykkes som fotballspiller i Arsenal.

Dette har hun jobbet mot.

– Jeg har hatt det som en drøm der fremme. Jeg har alltid hatt et ønske om å spille i en så stor klubb, der alt ligger til rette for å bare spille fotball og kose seg, sier Maanum.

Sjögren tror det blant andre Maanum opplever nå, vil inspirere den neste generasjonen. «Det skaper en drøm hos unge jenter», tror han. Han bruker en annen landslagsspiller som eksempel:

– Vilde Bøe Risas drøm var å spille i Manchester United. Det gjør hun nå. Det var ikke mulig for ti år siden. Da hadde ikke United et damelag, forklarer Sjögren.

– Det vil bidra til at flere og flere unge faktisk velger fotball, sier Mykjåland.

– De vet at hvis de legger ned arbeidet som trengs, er det store muligheter for en proffkarriere, legger hun til.

PS. Norge-Kosovo spilles tirsdag 19.00 og sendes på NRK2.