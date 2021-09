Branns nye mann har ikke spilt kamp på fire måneder

En Brann-signering som trenger tid på å finne kampformen. Hørt det før?

Gratis-signeringen av Vajebah Sakor overrasket mange Brann-supportere tirsdag. Midtbanespilleren fra Asker har vært klubbløs fra i sommer.

22. sep. 2021

Brann Stadion: Vajebah Sakor kom kontraktsløs til Brann og signerte en avtale ut året med den nedrykkstruede sportsklubben.

Onsdag kan han være aktuell for spilletid i cupen mot Harstad.

Det vil i tilfelle være Sakors første fotballkamp på 131 dager.

– Vi må nok bruke tre uker, tipper jeg, på å få ham i kampform. Uten tvil, sier Horneland.

Det er dyrebare uker i en viktig Brann-høst.

Men:

– Han er ikke et slakteferdig produkt. Sakor er i sin beste alder (25) og har trent mye over tid, sier Horneland.

For drøyt fire måneder siden spilte han 90 minutter i sesongavslutningen til klubben OFI på Kreta. Datoen var 13. mai.

– Hva tenker du om det, Sakor?

– Jeg har holdt meg i gang, men jeg kan ikke si at jeg er klar til å spille 90 minutter, sier Sakor.

– Hvor lang tid tror du det tar før du er der du vil være?

– Det viktigste er å komme i gang med treningene. Kanskje tar det en uke, halvannen.

Sakor trenger tre uker, tror trener Eirik Horneland.

Trente med Vålerenga

BT-kommentator Anders Pamer lot seg overraske av Brann-overgangen.

– Både fordi han mangler kamptrening og fordi Brann er godt forspent på midtbanen, sier Pamer.

– Så registrerer jeg at sportssjefen (Jimmi Nagel Jacobsen) sier at han har vært gjennom tøffe fysiske tester i forkant av overgangen, så det dreier seg ikke om et Søderlund-tilfelle, legger Pamer til.

I sommer var Alexander Søderlund enig med Brann om en avtale, men spissveteranen leverte ikke godt nok på de fysiske målingene klubben gjorde.

Sakor forteller at han har trent med Vålerenga i tillegg til å drive egentrening i den klubbløse perioden.

Sakor er tidligere Vålerenga-spiller, i likhet med de nye lagkameratene Sivert Heltne Nilsen, Felix Horn Myhre, Ruben Kristiansen og Bård Finne.

Anslår tre uker

Men det er ikke til å komme bort fra at Brann nok en gang henter en spiller som trenger tid på å finne sin beste kampform. Tidligere i år har spesielt midtstopperne Lars Krogh Gerson og Vieux Yaya Sané skilt seg ut.

Sané hadde ikke spilt på et drøyt år. Gerson var fristilt fra sin spanske klubb og viste seg å være langtidsskadet. Først nå nærmer Gerson seg spilleklar, mange måneder senere. Sané kunne lenge bare spille perioder av kamper og nå er han skadet.

Eksemplene kunne vært flere, om ikke like spesielle.

Med Sakor blir det annerledes, tror Eirik Horneland. Brann-treneren har tidligere hatt den nye midtbanemannen på Norges U19-landslag.

– Jeg tror vi klarer å restarte ham fornuftig på tre uker, sier Horneland.

Sakor startet året med røket leddbånd i det ene kneet. Han har også hatt uflaks med brudd i kinnbeinet.

Det har i det hele tatt vært problematiske tider.

– Kinnbeinet røk i en duell, så tok jeg leddbåndet i september. Jeg var tilbake på banen i mars, sier Sakor.

Nå har han enkle tanker i hodet.

– Det viktigste for meg nå er å komme i kampform og spille kamper, sier Sakor.

Trener Eirik Horneland.

– Litt annet prosjekt

Horneland sier at Branns posisjon på tabellen gjør det vanskeligere å hente spillere. Herunder spillere i toppform.

– Samtidig føler jeg Sakor er et litt annet prosjekt enn en del av de andre prosjektene. Det er en som over tid har trent mye, gjentar Horneland.

Vajebah Sakor har signert kontrakt ut året, men Brann ønsker å få ham med utover denne perioden.

– Overgangen bidrar til at du nå har veldig mange midtbanespillere. Er det for mange?

– Det er i alle fall tøff konkurranse. Vi får en god treningshverdag av det. Jeg tror konkurransen kan være med å sørge for at vi får resultatene vi trenger, sier Horneland.

Onsdag drar Brann til Nord-Norge for andre gang på fire dager. 4.-divisjonslaget Harstad venter på bortebane i cupen. Ballspark har cupsending før, under og etter kampen.