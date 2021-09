Dette sier Bakke om trenerjobben i Brann

Eirik Bakke snakker om sin kjærlighet til Brann og Bergen. Eirik Horneland sier han helst vil være assistent neste sesong.

– Jeg tror Brann holder seg, sier Eirik Bakke.

BRANN-SOGNDAL 3–1

Brann Stadion: Brann vant til slutt kontrollert mot Sogndal, men før kampen var den ledige trenerjobben i Brann fra neste sesong tema.

I Ballspark-sendingen kom nåværende trener Eirik Horneland med viktige avklaringer, mens Bakke fridde til Brann og Bergen.

Det er allerede klart at Bakke gir seg som Sogndal-trener etter syv år når sesongen er slutt.

– Det er nok mange som har lyst til å trene Brann neste år, Eirik er en av dem. Jeg har lenge vært informert om at han ønsker å komme tilbake til Brann. Eirik er helt sikkert en flott trener som kan tilføre Brann mye, sier Eirik Horneland om sin trenerkollega og navnebror Eirik Bakke.

Vil være assistent

Horneland kom til Brann som assistent under Kåre Ingebrigtsen, og ble oppgradert da trønderen fikk sparken i sommer. Horneland er trener ut sesongen, men svarer slik på spørsmål om han er kandidat til trenerjobben i 2022.

– Nei, jeg er en av dem som har sagt at jeg trives veldig godt i den rollen jeg hadde. Jeg forholder meg til at jeg skal lede dette ut året, sier Horneland.

– Avkrefter du nå at du skal trene Brann neste år?

– Jeg er ansatt som assistent og måtte plukke opp ansvaret da Kåre forsvant. Jeg er komfortabel med å lede dette ut sesongen. Så får klubben gjøre det de skal i løpet av høsten og finne den rette mannen til å lede Brann videre.

– Du vil ha en ny trener?

– Jeg er veldig tydelig på at jeg har trivdes veldig godt i rollen jeg har hatt under Kåre og er happy med det, sier Horneland.

Eirik Horneland sier han er «veldig tydelig» på at han vil ha den rollen han hadde under Kåre Ingebrigtsen. Altså assistenttrener.

Bakke vil til større ting

Bakke sier at han ønsker seg til større ting neste sesong, men understreker at ingenting er avklart rundt hans situasjon i 2022.

Sogningen humrer når han blir spurt om han vil trene Brann.

– Din jobb er over etter sesongen – er det interessant å bli Brann-trener?

– Bergen er i mitt hjerte. Sogndal er i mitt hjerte. Og Leeds er i mitt hjerte. Men så er det ikke så enkelt at jeg bare skal inn her. Det får tiden vise, sier Bakke mens han står like ved trenerbenken på Brann Stadion.

Etter kampen sa han spøkefullt at han nå har hjulpet til med å gi Brann selvtillit, og at han håper laget gjør jobben og holder seg i Eliteserien.

– Nå håper jeg alle stiller seg bak laget, slik at Bergen får et eliteserielag i 2022, sier Bakke.

– Hvordan har du sett Brann-skandalen utenfra?

– Jeg har vondt i magen. Jeg er glad i byen, og det er hjerteskjærende det som har skjedd. Men jeg har tro på at det skjer gode ting når de får ryddet opp, sier Bakke.

Fakta Brann – Sogndal 3–1 (1–1) Treningskamp, Brann Stadion Mål: 1–0 Bård Finne (10.). 1–1 Lennart Grill (selvmål 32.). 2–1 Bård Finne (52.). 3–1 Ole Didrik Blomberg (78.) Gule kort: Akor Jerome Adams (Sogndal). Brann (4–2–3–1): Lennart Grill – Felix Horn Myhre, Runar Hove, Fredrik Pallesen Knudsen (Japhet Sery Larsen fra 60.), Ruben Kristiansen – Sivert Heltne Nilsen, Daniel Pedersen – Filip Delaveris (Ole Didrik Blomberg fra 60.), Petter Strand, Moonga Simba – Bård Finne. Vis mer

Taus ledelse om trenerjakten

Dersom han blir Brann-trener, tror Horneland at det kan bli vellykket.

– Men jeg tror det blir et rotterace med mange som har lyst på den jobben der. Jeg tenker at mange har lyst til å trene Brann neste år, sier Horneland.

Som mange andre, mener også Bakke at det er et uforløst potensial i Brann.

– Det er mange meninger rundt det. Brann er en fantastisk klubb, og Bergen en fantastisk by. Her er det muligheter, sier Bakke.

Branns styreleder Birger Grevstad jr. ønsker ikke å kommentere noe rundt trenerjakten for neste år.

Sportslig leder Jimmi Nagel Jacobsen leder det arbeidet. Han sier at det nå handler om å støtte det nåværende trenerteamet og fokusere på å unngå nedrykk.