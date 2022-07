Her er Straus på plass i München. – Det er i Bergen jeg vil dø. Jeg skal tilbake en dag.

Tiden i Bergen og Brann er over for Alexander Straus. Onsdag startet et nytt kapittel for bergenseren.

Alexander Straus er i gang med sin nye jobb i Bayern München.

14 minutter siden

– Jeg har litt sommerfugler i magen. Dette er en fantastisk mulighet til å utvikle meg videre, sier Alexander Straus.

Ferien er over og den tidligere Brann-treneren er på plass i München for å overta hovedtreneransvaret for den tyske storklubbens kvinnelag.