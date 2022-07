Knutsens genistrek holder liv i Glimts gullhåp: «Superinnbytter» Pellegrino senket HamKam

BRISKEBY STADION (VG) (HamKam - Bodø/Glimt 0–2) Det så lenge ut til at HamKam skulle stjele poeng fra nok et topplag. Da tok Kjetil Knutsen grep og satte innpå Amahl Pellegrino.

40 sekunder etter at han entret banen, sendte Amahl Pellegrino Bodø/Glimt i ledelsen. Og kun fem minutter senere sørget innbytteren for at det ble 2–0 til fjorårets seriemestere.

– Jeg trives ikke i det hele tatt som superinnbytter, så jeg skal ikke ha på meg at jeg er en superinnbytter. Jeg har lyst å spille fotball fra start, men det var en grunn til at jeg ikke startet i dag som vi ble enige om, sier tomålsscorer Pellegrino til VG.

Pellegrino har hatt trøbbel med ankelen den siste perioden, og det var derfor 32-åringen startet kampen på benken lørdag.

– Kroppen er fin den, selv om den kunne vært bedre, men jeg har jo vært ute en uke der jeg ikke kunne gjøre noen ting. Jeg har hatt en kropp som har tilsagt at jeg må holde meg i ro, sier Pellegrino som mener at Briskeby-banen ikke var ideell for å starte kampen for hans egen del.

Etter en tett og jevn start på matchen, var det de regjerende seriemesterne som koblet et grep om kampen. Glimt beleiret HamKams sekstenmeter i store deler av første omgang, og vertene hadde mer enn nok med å forsvare seg.

Knotter i magen

Likevel var det ingen av lagene som maktet å gjøre hull på byllen før hvilen.

Det mest dramatiske som skjedde de første 45 utspilte seg imidlertid midt på banen.

I forsøket på å vinne ballen, satte HamKams kaptein Aleksander Melgalvis knottene i magen på Glimt-stopper Marius Høibråten. Stopperen dro opp drakten etter taklingen, og viste noen tydelig markerte «fartsstriper» etter knottene fra Melgalvis.

Annullert mål

Etter hvilen skulle det imidlertid bli mer fartsfylt.

Hele Briskeby stadion trodde HamKam hadde tatt ledelsen bare fem minutter ut i andre omgang, da Nikita Naikin rotet ballen inn i eget mål.

Dommer Daniel Higraff var imidlertid rask med å annullere målet. Reprisen viste at det var korrekt avgjørelse, ettersom Haikin hadde fått for hard behandling av Hasan Kurucay i duellen som ledet til selvmålet.

Genistrek

Etter 60 minutter testet Sondre Sørlie skuddfoten med det som må sies å være Glimts første store sjanse. Nicholas Hagen hang med på notene i Kamma-buret, og holdt unna med en skikkelig tv-redning.

Med et lite kvarter igjen av ordinær tid tok Kjetil Knutsen grep på sidelinjen. Kampuret viste 76:10 da Pellegrino spurtet inn på banen. 28 sekunder senere ble spillet startet igjen med et hjørnespark, og da tok det kun 12 sekunder før ballen lå i mål.

40 sekunder etter at han først kom inn, vartet Pellegrino først opp med en lekker førsteberøring som lurte «halve» HamKam-forsvaret, før han trillet ballen forbi HamKam-keeper Nicholas Hagen og i mål.

– Wow, utbrøt ekspertkommentator Jonas Grønner om førsteberøringen til Pellegrino.

– Førsteberøringen er bra, avslutningen er ræva. Litt tur, men det er deilig når det flyter den veien også, sier Pellegrino til Discovery+.

Etter 82 minutter skulle samme mann doble ledelsen. Nicholas Hagen klarte ikke holde et skudd fra Hugo Vetlesen i fast grep. På returen ventet Pellegrino, som enkelt kunne spasere inn 0–2 for gjestene.

Dermed ble Kjetil Knutsens bytte matchavgjørende, og Glimt tok med seg alle tre poengene opp til Bodø.