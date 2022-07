Juniorene viser vei til EM-finalen: – Ekstremt sammensveiset

SOUTHAMPTON/OSLO (VG) Lørdag kan denne gjengen skrive norsk fotballhistorie. Juniorjentene er finaleklare i U19-EM for første gang siden Caroline Graham Hansen & co. tapte stort i 2011.

W FOR WIN: Kaptein Julie Aune Jordet i front for U19-laget. Bak fra venstre: Selma Løvås, Thea Sørbo, Casandra Luthcke, Synne Brønstad, Oda Johansen, Emma Iversen, Maria Fink, Thea Kyvåg, Kaja Olsen og Ina Birkelund Midtre rekke: Iris Omarsdottir og Stine Brekken. Foran: Irene Dirdal, Una Langkås, Cathinka Tandberg, Selma Panengstuen, Selma Pettersen, Guro Røn og Ingeborg Skretting Helt.

– En ekstremt sammensveiset gjeng. Alle henger med alle. Det er skikkelig hyggelig å se hvordan de jobber, sier trener Hege Riise til VG fra Tsjekkia. L

ørdag ettermiddag venter Spania i Ostrava. Norge har aldri tidligere vunnet EM eller VM i aldersbestemt fotball.

– Det er kult at vi har et J19-lag i finale igjen, sier Caroline Graham Hansen etter åpningsseieren over Nord-Irland i seniorenes mesterskap.

Jentene i England har fulgt godt med på juniorenes voksende suksess.

– Det er kjempebra, sier Guro Reiten, som var med hele veien til juniorfinalen i 2011.

I tillegg til Graham Hansen og Reiten var også Ada Hegerberg, Maria Thorisdottir og Anja Sønstevold med å tape finalen hele 1–8 for Tyskland.

– Skal du rippe opp i det, ler Graham Hansen.

– Vi får håpe det går litt bedre enn det gikk med oss i finalen, sier Reiten.

Men en hel generasjon nye landslagsspillere vokste frem fra den tøffe opplevelsen. Hege Riise tror noe lignende kan komme opp fra dagens jenter 19-landslag

– Det kan det så absolutt. De beste referansene får du gjennom å være i mesterskap og ha en god klubbhverdag med utvikling, sier hun.

– De er en god dose arbeid som skal legges ned for at de skal stå her – som oss. Men de har alle forutsetninger for å lykkes, sier Guro Reiten i England.

Nå venter Spania i EM-finalen etter at Frankrike ble slått 1–0 i semifinalen.

– Det blir tøft å møte Spania, men det er nå man har sjansen når alle de store nasjonene skal spille U20-VM. Mange av de beste spillerne er jo der. Det er nå vi har sjansen til å ta dette J19-gullet. Jeg håper virkelig at de griper sjansen og tar den seieren, sier Barcelona-stjernen Caroline Graham Hansen.

Hun sikter til at toppnasjoner som Frankrike, Tyskland og Spania prioriterer VM for U20 i august.

2011-UTGAVEN: Caroline Graham Hansen debuterte også på A-landslaget etter juniorfinalen for 11 år siden. Her er hun mot Nord-Irland.

Hege Riise (188 landskamper) har vært på det meste som spiller og trener. Men har aldri møtt Spania.

– Det er spansk fotball med posession og plass-skifter. For oss gjelder ikke å bli stresset om vi ikke har ballen, mener hun.

Juniorjentene har vist karakter etter at de gikk på en smell med 1–4-tapet for England i åpningskampen.

– Bak resultatet så var det mye positivt. Det eneste vi gjorde var å forsterke det, forklarer Hege Riise.

Etterpå har laget tre strake seire uten å slippe inn mål: 2–0 over Tyskland før Sverige ble slått 1–0 i den siste gruppespillkampen. Torsdagens semifinale vippet i Norges retning etter et selvmål fra favoritten Frankrike. Alle scoringene har kommet etter pause.

– I stedet for stang ut har det gått stang inn for oss. Det er ikke flaks eller uflaks. Vi har funnet en riktig balanse på spenningsnivå og det taktiske. Så små marginer er det, beskriver Riise.

Kolbotn-keeper Selma Panengstuen dro opp en klasseredning da de franske jentene presset på som verst.

HOLDER NULLEN: Etter en vanskelig start har keeper Selma Panengstuen holdt buret rent i tre kamper på rad. Her fører hun an i garderoben etter seieren over Sverige.

– Den redningen er klasse. Det er små marginer på internasjonalt nivå, beskriver Guro Reiten.

Offensivt har typer som Lyns Cathinka Tandberg (1 mål) og Stabæks Iris Omarsdottir (2 mål) vært sentrale. Tandberg la innlegget og Omarsdottir presset hardt på da Frankrike avgjorde semifinalen med å sette ballen i eget nett.

– Det var bevisst for oss at vi satte Iris inn da de begynte å bli slitne, forklarer Riise om at Omarsdottir satt på benken fra start for første gang i EM. Bare seks spillere har startet alle kampene. Norge har helt bevisst brukt 17 av 20 spillere i toppen.

– Hvilken verdi har det å gå hele veien i mesterskap?

– De får erfaring med å spille tette kamper og oppleve det internasjonale nivået med kamptempo hver tredje dag. De må omstille og nullstille etter både tap og seier. Spillerne blir satt under press. I tillegg alt som skjer mellom: Det å være samlet over lang tid og være lenge borte hjemmefra, sier Hege Riise som selv var en mesterskapsekspert – sentral da Norge vant OL 2000, VM 1995 og EM 1993.

EM-finale Norge-Spania, NRK1 lørdag kl. 15.00.