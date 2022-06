Haaland-show senket Sverige

ULLEVAAL STADION (Aftenposten): Erling Braut Haaland gjorde det meste da Norge tok sin andre seier mot svenskene på en uke.

Erling Braut Haaland nøt lyden fra norske supportere etter sin 1–0-scoring.

12. juni 2022 19:53 Sist oppdatert 6 minutter siden

Norge-Sverige 3–2

Det var han «hele» Ullevaal stadion hadde kommet for å se. Både heiende nordmenn og svensker på jakt etter noen å mislike.

Da Erling Braut Haaland la fingeren mot øret etter elleve minutters spill, var det nordmennenes hyllest han melket. Han hadde nettopp sendt Norge i ledelsen mot Sverige. En omgang senere la han på til 2–0 fra straffemerket.

Akkurat som da han avgjorde bortekampen for én uke siden, var han i hovedrollen. To scoringer og én målgivende, til Alexander Sørloth, sørget for tre norske poeng.

Nå har Haaland scoret hele 20 mål på 21 landskamper.

– Jeg har egentlig ikke ord. Dette er første gang jeg spiller for et fullsatt Ullevaal, sa Haaland til TV 2 etterpå.

Dermed har Norge full kontroll i sin Nations League-gruppe. Seier i den kan bety at landslaget får enklere motstand i den ordinære EM-kvalifiseringen når den starter. Det kommer i tillegg til en ekstra sjanse til å komme til EM gjennom playoff, dersom Norge mislykkes i kvalifiseringen.

De to siste Nations League-kampene spilles i slutten av september.

God atmosfære

Kong Harald hadde møtt opp. Det hadde også Oljeberget, Norges supportergruppe. De stemte godt i bak det ene målet før kampstart.

«Kom igjen, Norge!» ropte de.

De jublet for hvert eneste nettsus da de norske herrene drev skuddtrening under oppvarmingen. Minutter senere runget «Alt for Norge» utover Ullevaal stadion.

Rammen var satt, til tross for noen få ledige plasser.

Det tok ikke lang tid før de oppmøtte fikk noe å juble for.

Sørget for norsk kjempestart

Norge tok initiativet i starten. Etter ti minutter fikk Fredrik Bjørkan tid til å svinge inn et innlegg fra god posisjon. Haaland snek seg foran sin svenske oppasser og sendte ballen ned i nærmeste hjørne.

I den frustrerende 0–0-kampen mot Slovenia for noen dager siden bommet han med hodet fra flere gode muligheter. Etterpå hang han med hodet.

Denne gangen behøvde spissen kun ett forsøk på å få Ullevaal-publikumet på beina. Det var ikke så lett å se om det var med pannebrasken eller skulderen han scoret, men resultatet var det samme:

Norge hadde fått drømmestarten de ønsket.

Øyeblikket da Haaland ga Norge ledelsen.

Sverige bedre med

Kort tid etterpå var de nær å få nummer to. Mats Møller Dæhli tok med seg ballen innover fra venstre. Nürnberg-proffen fikk rom til å skyte og Robin Olsen reagerte med en god redning. Målet gapte da Alexander Sørloth fikk heade på returen, men han klarte ikke å presse ballen ned.

En kjempemulighet.

Sverige hadde noen kontringer, men Norge kjørte kampen. På tribunene likte folk det de så. De heiet sine rødkledde landsmenn fremover i jakt på flere scoringer.

Men Sverige vokste seg inn i kampen. Driblesterke Dejan Kulusevski skapte trøbbel for Norge flere ganger fra svenskenes høyrekant. Gjestene var ikke fryktelig langt unna noen ordentlig feite muligheter, men de manglet det siste lille.

VAR-straffe

Norge kom ut i angrep etter pause. De ønsket nummer to.

En lang ball ble slått mot Sørloth. Keeper Olsen kom ut for å avverge, Norges spiss nådde ballen først, men gikk i bakken da han løp forbi Olsen.

Hele Ullevaal stadion ropte på straffespark. Tyske Hans Osmers vinket spillet videre.

Så fikk han en beskjed på øret av videodommerteamet. Kamplederen gikk bort til videoskjermen sin. Noen øyeblikk senere pekte han på straffemerket.

Jubelen var øredøvende. Svenskene mente at Norge fikk et billig straffespark i Stockholm forrige uke. Nå følte de seg hardt straffet igjen.

«Billig,» var dommen i Aftonbladets livestudio.

Det brydde ikke Erling Braut Haaland seg om. Han sendte Olsen til en side – og ballen til den andre. Blant den norske fansen eksploderte det igjen. Haaland ble omfavnet av lagkameratene sine foran svenskene som hadde tatt turen. I Stockholm hysjet han på dem.

Denne gangen nøyde han seg med gledesrusen over nok en scoring.

«Han er spøkelse, et mareritt for svenskene,» skrev svenske Expressen i sin direkterapportering.

Haaland var sikker fra straffemerket nok en gang.

Svarte etter svensk redusering

Den norske gleden varte imidlertid ikke lenge. Svenskene var hissige. De ønsket ikke å bli ydmyket av naboen. Kulusevski satte fart nok en gang og serverte Emil Forsberg i feltet. Gjestenes kaptein bredsidet ballen vakkert opp i krysset.

Det var kamp igjen.

Men Haaland var ikke ferdig med å hjemsøke Sverige. Med et kvarter igjen løp han inn bak svenskenes forsvar nok en gang. Han forsøkte å legge inn. Det første forsøket ble blokkert, men det neste dalte perfekt ned på bakerste stolpe. Der hang Sørloth i luften og stanget inn 3–1.

«Fruktansvärt» for Sverige. Deilig for Norge. Oljeberget gikk gjennom hele sangboken. Tonene til «Seier’n er vår» fikk Ullevaal til å riste, til tross for en ny svensk redusering, fra Viktor Gyokeres, i sluttminuttene.

Med årene har Sverige kommet til mesterskap etter mesterskap, mens Norge jakter på sitt første siden 2000.

Men akkurat nå er lillebror best.

Fakta Slik startet lagene Norge (4–3–3): Nyland – Ryerson, Strandberg, Østigård, Bjørkan – Berge, Ødegaard, Thorsby – Sørloth, Haaland, Dæhli Sverige (4–3–3): Olsen – Krafth, Kurtulus, Ekdal, Augustinsson – Karlström, Cajuste, Forsberg – Kulusevski, Isak, Quaison Vis mer