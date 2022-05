To mål på tre minutter: Jerv fortsatt ubeseiret på hjemmebane

(Jerv – Tromsø 1–1) At Jerv skulle stå med syv poeng etter de fem første serierundene var det nok få som hadde trodd. Alle poengene har også kommet hjemme på Levermyr stadion.

Heseblesende minutter da halvtimen var passert sørget for at det endte i poengdeling mellom Jerv og Tromsø. Scoringene var signert Mathias Haarup og Moses Ebiye.

Resultatet sender nedrykksdømte Jerv opp på en imponerende 8.-plass på tabellen, mens resultater i de andre kampene sender Tromsø ned på kvalikplass.

– Det har vært en grei start for vår del. Vi har vært solide hjemme, men vi kunne godt tatt alle tre i dag, sier Jerv-spiller Jon Olav Nordheim til Discovery+ etter at den tredje strake kampen uten hjemmetap var et faktum.

Etter hvert som førsteomgang skred frem, tok gjestene mer og mer over i Grimstad. Først hamret August Mikkelsen ballen i stolpen, før Kent-Are Antonsen sendte ballen i nettveggen.

Men det var i andre enden det virkelig skulle smelle først. Halvtimen var passert da hjemmelaget dro en lur cornervariant. Fra første stolpe flikket kaptein Mathias Wichmann ballen ut i returrom til navnebror Haarup.

Fra tolv meter klemte backen til med feil bein. Det holdt i massevis til 1–0.

– Det var en fantastisk følelse å kunne bidra med en scoring. Men ellers i spillet må vi være mer kompakte. På scoringen deres mistet vi rett og slett tellingen, sier Haarup til Discovery+ ved halvtid.

Muligens var det akkurat det kampen trengte. Bare tre minutter senere var nemlig utligningen et faktum. Nydelige kombinasjoner i Tromsø-angrepet sørget for at spissen Moses Ebiye, som foreløpig har nektet å signere ny kontrakt med «Gutan», utlignet alene med Jerv-keeper Øystein Øvretveit.

I annenomgang hadde Tromsøs August Mikkelsen alle tiders mulighet til å sende gjestene i føringen fem minutter etter sidebyttet. Helt alene inne i feltet valgte unggutten å skyte på første berøring. Dermed gikk avslutningen langt utenfor.

Minutter senere hadde også høyreback Kawmanzi en god mulighet, men avslutningen gikk like utenfor. Ti minutter senere kom backen til enda en stor mulighet, men heller ikke denne gangen hadde han hellet med seg.

Målscorer Ebiye var også nære med et hodestøt 20 minutter før slutt, men det endte med poengdeling på Sørlandet.