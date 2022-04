Drømmestart for Brann: Jakten på opprykk er i gang

Ranheim (BT): Det ble gruppeklem på gruppeklem for Brann i Trondheim. Seriestarten ble helt perfekt.

3. apr. 2022 16:57 Sist oppdatert nå nettopp

RANHEIM-BRANN 0–4

En knirkete vinter, et cuptap i mars – og et oppsving i form like før seriestart.