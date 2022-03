Ada Hegerberg tilbake med scoring: Sendte Lyon til semifinalen

(Lyon – Juventus 3–1, sammenlagt 4–3) Hun har ikke scoret siden februar. Men da det gjaldt som mest var Ada Hegerberg (26) på plass for Lyon i Champions League.

JUBLET: Ada Hegerberg jubler for scoringen i Lyon.

14 minutter siden

Hun dukket opp på bakre stolpe og sendte Lyon i ledelsen etter en drøy halv time. Da Selma Bacha hadde ballen ut mot venstre, stakk den norske spissen bakover i feltet og fant det ledige rommet på motsatt side.

Innlegget kom og Hegerberg headet Lyon i ledelsen med sitt 57. mål i turneringen. Det er rekord i Champions League. Hun ble etter kampen kårets til kampens spiller av UEFA.

Dermed løsnet det for klubben som vant Champions League fem sesonger på rad mellom 2015 og 2020.

Bare to minutter senere vartet amerikanske Lindsey Horan med et ypperlig innlegg fra motsatt kant. Juventus-back Martina Mezini misset fullstendig på markeringen. Melvin Malard kunne enkelt heade Lyon i retning semifinalen.

Etter pause satte Catarina Macario inn 3–0 etter en glimrende vending inne i Juventus-feltet. Andrea Staskova skapte ny spenning med sin scoring for Juventus fire minutter før slutt. Men til slutt kunne den norske spissen juble for avansement.

Hegerberg var ikke på banen da Lyon tapte den første kampen for Juventus 2–1. Hun har ikke vært på scoringslisten siden hun gjorde hat trick i 8–0-kampen mot Soyaux i den franske ligaen 11. februar.

Hun røk korsbåndet i kneet i januar 2020 og ble operert for tretthetsbrudd i leggen åtte måneder senere. Først 5. oktober sist høst var hun tilbake på banen. Etter det 21 måneder lange avbrekket har hun scoret åtte mål i den franske serien og tre i Champions League.

2–0: Ada Hegerberg jubler for Melvin Malards (til høyre) scoring.

Nå venter Paris Saint-Germain i en helfransk semifinale 23. og 30. april. Celin Bizet Ildhusøy (eks. Vålerenga) satt på benken da PSG tok seg videre med 2–2 mot Bayern München onsdag.

I den andre semifinalen møter Barcelona tyske Wolfsburg. Det betyr et gjensyn med gamleklubben for Barcelona-duoen Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen. Graham Hansen scoret da Barcelona banket Real Madrid 5–2 foran rekordpublikumet – 91.553 – på Camp Nou onsdag.

Ada Hegerberg er på vei tilbake på landslaget for første gang på fem år. Hun gjør ventelig comeback for Norge VM-kvalifiseringskampen mot Kosovo i Sandefjord 7. april.

– Hei, Norge. «Long time, no see». En liten melding fra meg: jeg er tilbake til neste samling. Det føles utrolig godt å komme hjem og tilbake til laget, og ikke minst se alle dere fra yngre og eldre garde på neste landskamp. Jeg kommer til å gjøre mitt for at vi skal oppnå store ting på og utenfor banen, meldte Hegerberg i en video sendt på landslagets pressekonferanse i forrige uke.

Ada Hegerberg spilte sin 66. og foreløpig siste landskamp da Norge tapte 0–1 for Danmark i EM 2017. Hverken Hegerberg eller Norge scoret mål i det skuffende mesterskapet i Nederland.