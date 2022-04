Skråsikker Benzema: - Når vi får Mbappé, vil vi score dobbelt så mange mål

Real Madrid-spissen er krystallklar: Real Madrid kommer til å signere verdensstjernen Kylian Mbappé (23). Det tror også fotballekspert Petter Veland.

KAN SNART BLI LAGKAMERATER: Karim Benzema (t.v) og Kylian Mbappé under møtet mellom Real Madrid og Paris Saint-Germain i vinter. Real Madrid trakk det lengste strået over to kamper.

5. apr. 2022 15:24 Sist oppdatert 33 minutter siden

I et større intervju med den franske storavisen L’Equipe, er spissen full av lovord om sin rekkekamerat på det franske landslaget. Nå står han klar med åpne armer for å fortsette samarbeidet også i Madrid.

– Jeg liker å spille med Kylian på landslaget. Jeg vil gjerne spille med ham på klubbnivå også. Vi har allerede et veldig bra samarbeid. Vi vet begge hva den andre vil gjøre på banen, sier Benzema til L’Equipe.

Sammen med Vinicius Jr. har franskmannen hatt en drømmesesong på topp for Real Madrid. Parallelt har Mbappé og Paris Saint-Germain skuffet i Champions League, hvor det var nettopp Real Madrid som ble for sterke i åttedelsfinalen. Selv om PSG cruiser mot ennå et seriegull, virker ikke det å være nok til å holde Mbappé i den franske hovedstaden.

Mbappés kontrakt går ut til sommeren, og det er en dårlig skjult hemmelighet at «Los Blancos» trolig er neste stoppested for 23-åringen. Etter å ha fått flere store bud avvist på stjernespilleren i fjor sommer, melder stadig flere at Mbappé og Real Madrid er enige om en kontrakt fra og med sommeren. Samtidig kommer det rapporter fra nettstedet RMC om at Mbappé vil forlenge kontrakten med PSG.

ETTERTRAKTET: Kylian Mbappés signatur er - sammen med Erling Braut Haalands - det mest ettertraktede i fotballverden om dagen.

Men skulle det bli Real Madrid, vil kantspilleren gå vederlagsfritt til den spanske hovedstadsklubben. I følge tyske Bild, vil Mbappé tjene i overkant av 500 millioner kroner i året.

Petter Veland kjenner mekanismene i og rundt spansk fotball bedre enn de aller fleste. Han mener Benzemas intervju er gjort med klare baktanker.

– Dette er mekanismer for å legge press på Mbappé, slik at alle blir av samme oppfatning - at Mbappé skal til Real Madrid. Og er det noen som nok vet mer om hva som foregår i kulissene, så er det Benzema. Både med tanke på landslaget og at de har uttrykt sin beundring for hverandre flere ganger de siste årene. De har også funnet tonen ute på banen, sier Veland til VG.

Dette er med andre ord et samarbeid Benzema ser frem mot. Han spår at det kan gå mot en ny gullalder for klubben som vant Champions League i tre strake sesonger fra 2016 til 2018.

– Når vi får Kylian, tror jeg vi kan score dobbelt, eller kanskje trippelt så mange mål, sier Benzema.

STJERNEDUO: Karim Benzema og Vinicius Jr. har herjet i La Liga denne sesongen.

Også Veland føler seg helt trygg på at franskmannen ender opp i den spanske hovedstaden.

– Dette er bare enda et hint i rekken. Slik ting er nå, ser jeg ingen andre muligheter. Nå kommer det også rapporter om at han skal nærme seg ny kontrakt i PSG, men jeg skjønner i så fall ikke hvorfor den ikke er signert for lenge siden. Jeg tror avgjørelsen ble tatt da han takket nei til det siste kontraktsforslaget i januar. Men dette kan jo samtidig tolkes begge veier, mener Veland.

Skulle Mbappé velge Real Madrid, vil det sannsynligvis også påvirke klubbvalget til Erling Braut Haaland. Som VG tidligere har meldt, tyder mye på at nordmannen er ferdig i Borussia Dortmund etter denne sesongen. Jærbuen har en utkjøpsklausul på 750 millioner norske kroner som kan trigges til sommeren.

KAN OGSÅ ENDE OPP I REAL MADRID: Erling Braut Haaland.

Kontrakten med tyskerne løper i utgangspunktet frem til neste sommer. Veland tror fort president Perez i Real Madrid kan ende opp med å signere begge.

– De har økonomien til det, med tanke på inntektsstrømmen de har. De har heller ikke blåst av enorme summer på andre stjerner de siste årene.

Han mener det heller går på hva Braut Haaland selv vil foretrekke. Vil han ha en årelang duell med Mbappé, slik vi har fått mellom Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, eller vil nordmannen tenke at de to heller kan dra i samme retning?

– Jeg kan forstå argumentet med at det kan bli litt for mye av det gode, men samtidig skal Real Madrid konkurrere på alle fronter. Jeg ser ikke noen faresignal i at de eventuelt skal spille sammen. Vi kan like godt si Mbappé og Haaland, fremfor Mbappé versus Haaland.