Vetlesen kjenner seg ikke igjen i sutrestempel

BODØ (VG) Bodø/Glimt-kaptein Ulrik Saltnes ble stemplet som «sutrete» etter søndagens kamp mot Rosenborg – en fremstilling Hugo Vetlesen ikke deler.

SLÅR TILBAKE: Kjetil Knutsen skjønner ikke hvor Bodø/Glimts sutrestempel kom fra. Her på pressekonferansen før kampen mot Roma, med midtbanespiller Hugo Vetlesen bak.

6. apr. 2022 14:10 Sist oppdatert 8 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg har ikke opplevd gjengen som sutrete. Det var en vanskelig kamp og det lugget litt, men jeg opplevde ikke garderoben som sutrete. Vi har fokus på oss selv og å nyte øyeblikket, sier Vetlesen på VGs spørsmål.

Sutrestempelet ble effektivt satt av Eurosport- og VG-ekspert Christian Gauseth i mandagens Eliteserien Oppsummert.

Han reagerte på Glimt-kaptein Ulrik Saltnes’ uttalelser etter 2–2 mot Rosenborg i serieåpningen:

Kjetil Knutsen og Hugo Vetlesen møtte pressen dagen før den mye omtalte kvartfinalen av European Conference League mot Roma.

– Jeg skjønner ikke hva du snakker om om at det er noen i Bodø/Glimt som syter, sier Knutsen – og sier han respekterer Rosenborg for en god kampplan, men at de hadde mest ball og flest sjanser.

Forrige gang det italienske hovedstadslaget var på besøk, ble de sendt hjem med 1–6 i sekken – Mourinhos verste tap noen gang.

– Jeg tror det (at de tar Glimt mer på alvor denne gangen). Det sier seg selv også, kvartfinale er mer enn et gruppespill, sier Vetlesen – og sier «være oss selv» er resepten for å slå dem igjen.

I etterkant sa han at spillerne til Bodø/Glimt var bedre enn hans B-lag, men før torsdagens kamp gjentar han «suksessoppskriften» fra sist – å komme kvelden før.

– Vi har mest fokus på oss selv her i Glimt. Hva de gjør, det bryr vi oss ikke veldig mye om, sier Vetlesen.

Knutsens motstander på trenerbenken leverte denne tiraden til en radiovert lørdag:

Kjetil «The Pretty One» Knutsen er forberedt på at det er formlaget i Serie A som kommer på besøk til Aspmyra.

– Det er to nye kamper, med helt andre forutsetninger. Det ble spurt om de ser på den første kampen – det gjør de ikke et sekund. De gjør sin jobb, sine forberedelser og vi er veldig klar over hva Roma er, sier Knutsen.

Suksesstreneren sier videre at heller ikke de har studert videobilder fra de to gruppespillskampene, der Glimt «vant» 8–3 over Roma over to kamper (6–1 og 2–2).

– Bodø/Glimt skal spille en kvartfinale i Conference League. Det er ganske sinnssykt. Vi er underdog og har alt å vinne, sier Knutsen.

Ola Solbakken sliter med sykdom og er usikker til kampen. Nettopp Solbakken er ifølge italienske Il Tempo på Romas overgangsradar, en spekulasjon Knutsen ikke ser videre grunn til å kommentere.

Kvartfinalen i Conference League mot Roma spilles torsdag 21.00 og sendes på Viasat 4.