De har slått RBK i år: – Mer solide i fjor, det er det ingen tvil om

Rosenborg sliter før sesongstarten. VG har snakket med noen av trenerne trønderne har møtt i en sesongstart som bare har gitt to seire på åtte kamper.

UROVEKKENDE: Trener Kjetil Rekdal har ikke hatt en optimal sesongoppkjøring med Rosenborg. Hvittrøyene har tapt fem av åtte kamper før Bodø/Glimt venter søndag.

31. mars 2022 14:45 Sist oppdatert 7 minutter siden

– De var mer solide i fjor, det er det ingen tvil om. Vi skal huske at det er en ny måte å spille fotball på, og at det er to helt nye trenere, sier Raufoss-trener Christian Johnsen til VG.

Johnsen så sine gutter som til vanligvis spiller i 1. divisjon slå Rosenborg hele 3–0 på Lerkendal forrige uke. I fjor vant vant Rosenborg, med Åge Hareide som trener, 3–0 over Raufoss.

En vond sesongoppkjøring ble bare verre for trønderne fredag. Etter nederlaget hjemme mot Raufoss har Rosenborg tapt fem av åtte kamper i sesongoppkjøringen.

– Det ser ikke ut som vi har trent på noe som helst i vinter, sa Rosenborgs nye trener Kjetil Rekdal til Adresseavisen etter tapet.

SLITER: Sesongoppkjøringen til Rosenborg under Kjetil Rekdal har ikke vært oppløftende.

Raufoss-treneren mener det største problemet til Rekdal er fremover i banen.

– Det viktigste er jo å gå på banen for å skape problemer for motstanderen, det begynner jo der. Det er der de trenger å ta steg vurdert ut ifra matchen.

– De skapte problemer det siste kvarteret i 1. omgang. Da så vi at det var mye kvalitetsspillere der. Ellers hadde vi ålreit kontroll.

Rosenborg har med Rekdal i trenerstolen gått fra den tradisjonelle 4–3–3-formasjonen til et oppsett med tre stoppere og vingbacker - akkurat slik HamKam spilte under Rekdal i fjor.

– De har gått vekk fra 4-3-3 til å gjøre noe annet. Da vil det garantert ta litt tid. De prøver å komme til tidlig innlegg i boks, og stå med god balanse etter det. Var jo sånn HamKam spilte i fjor. Det handler om å finne typene til det, sier Raufoss-treneren og legger til:

– Det minnet ikke mye om HamKam.

For en drøy måned siden tapte RBK 3–0 mot Ranheim fra nivået under. Assisterende trener i Ranheim, Are Tronseth, mener det gir mange lag ekstra motivasjon å møte Rosenborg uansett type kamp.

– Som lag manglet RBK i den kampen litt samhandling begge veier, noe som gjorde at vi var fullt på høyde med dem. De har ikke fått det til å stemme enda, men jeg både håper og tror at de finner ut av vinterens «problemer» snart, sier Tronseth.

– Jeg ser det er gode tendenser innimellom. Så er det som Kjetil sier selv, at det tar tid å bli kjent med et nytt system. Den gjengen der er masse gode fotballspillere. Så de blir nok bra i år, sier Kristiansund-trener Christian Michelsen.

Han har møtt trønderne i to treningskamper og har både vunnet og tapt 3-2. I Eliteserien i fjor tapte han 0-1 borte og vant 1-0 hjemme mot Åge Hareides Rosenborg.

– Kan du si litt om forskjellen om på det Rosenborg-laget du møtte i fjor kontra det Rekdal prøver på?

– Jeg tror det definitivt er større potensial i den gruppen han har nå. Så får vi se hvor lang tid de trenger på å bli kjent med hverandre før relasjonene sitter. At det er en spillergruppe med veldig stor oppside, det er det definitivt, sier Michelsen.

SMIL: Det var latter og god stemning hos Kjetil Rekdal (t.v.) og Christian Michelsen da duoen ble avbildet på en eliteseriekamp i 2017 mellom Molde og Kristiansund.

Tidligere Rosenborg-kaptein Bent Skammelsrud har sagt til VG at det ikke ser godt nok ut før seriestarten mot Bodø/Glimt førstkommende søndag.

– Når man prøver noe nytt vil ting ta tid. Sammenligner vi med det Glimt driver med, ser det ut som at de spiller i blinde og finner hverandre uansett. Vi ser det motsatte hos Rosenborg. Det blir for mye på fot, og da ser enkeltspillere mye dårligere ut, sa Skammelsrud.

Rosenborg serieåpner borte mot Bodø/Glimt søndag klokken 20.00.