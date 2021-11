RBK mot svakeste sesong på ti år: – De famler i blinde

Etter tapet for LSK ble Rosenborg stående på 42 poeng - etter 25 spilte kamper. Det er ti år siden klubben endte sesongen med et like lavt poengsnitt som de styrer mot i 2021.

Rosenborg tapte for Lillestrøm og går mot en av sine svakere sesonger poengmessig på veldig mange år.

– Slik jeg ser det har de egentlig vært bedre i det siste. Men de slipper inn altfor mange mål. Rosenborg skal ikke være et defensivt lag, men de kan ikke slippe inn så mange mål som de gjør nå. De gjør det også når de vinner og det er ikke en god greie, sier Steffen Iversen.

Den gamle spisshelten snakker om RBKs svake sesong. Han har selv vært med på noe lignende da han var med på å ta 38 poeng og ende på femteplass i Eliteserien tilbake i 2008. Den gang var det 14 lag i serien.