LSK snuser på RBK-profilen: Nå kan Hovland bli lagkompis med Helland og Åsen

Lillestrøm er blant klubbene som følger situasjonen til snart kontraktsløse Even Hovland.

Even Hovland jublet for scoring i første omgang, men kunne ikke hindre tap mot Lillestrøm.

8 minutter siden

– Det er rekrutteringspolicyen til Lillestrøm det – å hente gode spillere som de ikke har bruk lenger på Lerkendal, sier Pål André Helland og gliser.

Even Hovland og Rosenborg tapte mot Lillestrøm, og mistet viktige poeng. Da hjalp det lite at sogningen scoret hjemmelagets eneste mål - mot det som kan være hans nye arbeidsgiver neste sesong.

32-åringen har to måneder igjen av kontrakten med Rosenborg. Fremdeles er det helt stille mellom Hovland og RBK, og absolutt alt tyder på at stopperen må finne seg ny klubb i januar.

Snakker med Hovland

Adresseavisen vet at flere norske eliteserieklubber snuser på Hovland. Lillestrøm er en av klubbene som følger situasjonen nøye.

Og på Romerike er det to mann som har tett kontakt med Hovland.

Pål André Helland forteller at både han og Gjermund Åsen ofte snakker med Hovland, og bekrefter langt på vei at de driver lobbyvirksomhet for å få stopperen til Åråsen neste sesong: