Knutsen snakket om RBK før Mourinho-møtet

Kjetil Knutsen gjentar at det er hyggelig å bli satt i sammenheng med den ledige trenerjobben i Rosenborg.

Kjetil Knutsen sammen med Patrick Berg på en pressekonferanse i Bodø onsdag.

20. okt. 2021 14:28 Sist oppdatert nå nettopp

BODØ: Adresseavisen har tidligere omtalt at RBK har snakket med Kjetil Knutsen om den ledige jobben, og hans navn er brennhett når Rosenborg nå jakter ny trener.

Under pressekonferansen før Bodø/Glimts kamp mot Roma torsdag, svarte Knutsen slik på hva han hadde å si til dem som diskuterer hans navn i Trøndelag:

– Jeg skjønner hvor du vil. Jeg har sagt før at det å bli nevnt i sammenheng med Rosenborg og deres historie er veldig, veldig hyggelig. Så er det en gang sånn at Rosenborg må få lov til å gjøre sitt arbeid. Jeg er veldig nøye og opptatt av at jeg har en jobb her. Jeg jobber veldig kortsiktig i måten å tenke på og det er mitt perspektiv. Så alle gode spørsmål knyttet til Trondheim og Rosenborg må rettes i den retningen, sier Kjetil Knutsen til Adresseavisen under pressekonferansen.

– Ikke sett begrensninger

Der fikk han også spørsmål om sine inspirasjonskilder i trenerverden, hvor han trakk fra Nils Arne Eggen i tillegg til Liverpool-trener Jürgen Klopp.

Glimt har hatt stor suksess under Knutsen, med kamper mot Milan i fjor. Nå venter Roma og José Mourinho. Adresseavisen spurte om han snart ser et tak for Glimts prestasjoner og hvor langt det er mulig å ta den lille klubben fra nord.

– Det avhenger av hvordan du ser verden. Velger man å se begrensningene så når man til et visst nivå. En av styrkene våre er at vi ikke har sett begrensninger, men muligheter. Vi har veldig flink til å dra i samme retning og det er menneskene som utgjør den store forskjellen. Ikke én, men de mange, sier Knutsen.

– Potensialet til Glimt er vanskelig å svare på. Vi skal være stolt av det vi har gjort, og jeg tror at det neste steget for Glimt er å etablere seg som toppklubb og konkurrerer om medaljer hvert år. Det høres ambisiøst ut, men jeg tror det er realistisk, sier Knutsen.

– Det betyr veldig lite

Bodø/Glimt står med fire poeng fra sine to første kamper i Conference League, mens Roma står med full pott. Å dele sidelinje med en trenerlegende som Mourinho sier Knutsen at han ikke tenker så mye på.

– Det betyr veldig lite. Jeg beundrer han for den karrieren han har, men det er ikke en viktig del av kampen. En fyr som har fantastiske resultater, men kampen er de elleve ute på banen. Når kampen starter har du hundre prosent fokus. Det kan være det høres rart eller kjedelig ut, men det er min tilnærming til det