Hentet russegenser utenfor Lerkendal etter praktscoringen: – Får se hvor mye jeg bidrar med festing

Odin Thiago Holm (18) fra Kattem kom inn og spolerte RBK-festen. Etter kampen var det mange som ville ha en bit av unggutten.

Mange ville ha en bit av Odin Thiago Holm etter kampen. Her tar han av sokkene for å gi dem til en supporter.

17. okt. 2021 21:57 Sist oppdatert 17 minutter siden

Rosenborg 2–2 Vålerenga:

LERKENDAL: – Jeg er overrasket over den fine velkomsten jeg har fått her faktisk. Jeg forventet pipekonsert og buing. Det var gøy.

Odin Thiago Holm (18) fra Kattem kom inn etter 59 minutter og markerte seg umiddelbart. Etter ni minutter utlignet unggutten til 2–2 med et skudd i krysset, noe som også ble sluttresultatet på Lerkendal.

Seedy Jatta scoret Vålerengas første mål, mens Stefano Vecchia og Emil Konradsen Ceide scoret for RBK. Hjemmelaget spilte over én omgang med ti spillere, ettersom RBK-kaptein Markus Henriksen ble utvist like før pause.

Etter kampen gikk Holm gjennom mixed sone og ut til en haug med fotballsupportere som ventet på stjernene. Mange ville ha en bit av Kattem-gutten, og han stoppet opp for å ta selfier og skrive autografer. En av dem som stoppet for å prate med Holm utenfor Lerkendal, ba om å få sokkene hans. 18-åringen tok dem av og ga dem til ham.

Her spaserer han inn i garderoben med en pose med russeklær etter kampen.

I tillegg møtte han på en kompis, som ga ham en Coop Extra-pose med klær i.

– Jeg hentet en russegenser og noen greier. Jeg er en del av ei russegruppe i Trondheim. Det vil si, jeg er med og bidrar økonomisk iallfall, så får vi se hvor mye jeg bidrar med festing, sier Holm.

Det er to måneder siden han var i byen sist.

– Jeg er her ikke så ofte lengre, og har ikke fått møtt familien heller i dag, sier han.

Etter kampen reiser han videre til Senja. Han skal være med å spille for Vålerenga 2 i andredivisjon.

18-åringen kom inn og satte preg på kampen. Det tok kun ni minutter før han utlignet til 2–2, som også ble sluttresultatet.

Målet hans søndag kveld var av det vakre slaget. Selv om taler han det som «et deilig treff»:

– Å curle ballen i vinkelen er alltid deilig. Jeg skulle gjerne ha scoret flere mål i kveld.

– Hvordan føles det å score mål mot RBK som trønder?

– Det var stort. Og på Lerkendal i tillegg. Det er ekstra deilig.

– Før kampen uttalte du at du ville vise at RBK gjorde feil i å ikke gi det et bedre tilbud. Syns du at du beviste det i kveld?

– Ja, jeg gjorde et fint innhopp og scoret et mål. Så jeg føler jeg levde opp til de forventningene jeg selv bygde opp.

Markus Henriksen fikk etter kampen spørsmål om Holms mål og valg om å signere for Vålerenga. Dette svarte RBK-kapteinen:

– Det er artig for han å score, men vi har nok av sånne talenter i klubben.

Holm tok seg god tid til å ta selfier med fans. Her får han også en pose med russeklær i av en kompis.

– Er du RBK-supporter?

– Ja ja, jeg var her ofte da jeg var yngre. Det var spesielt å møte opp som motstander her i kveld.

– Du spolerte gjenåpningsfesten deres?

– Det er bare ekstra gøy. Nå er det Vålerenga som er min klubb og jeg vil bidra for dem.

– Hva var årsaken til at du valgte Vålerenga i 2019?

– Treningshverdagen. I Enga får jeg trene fast med A-laget. RBK ga meg ingen lovnad om det.

Holms utligning gjorde at RBK tapte terreng i gullkampen. Nå er det ni poeng opp til serieleder Bodø/Glimt med åtte kamper igjen å spille av sesongen.