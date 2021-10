Kritikken hagler etter Romas fiaskotap: – Fullstendig pulverisert

Det spares ikke på kruttet i de internasjonale mediene etter at et José Mourinho-lag for første gang slapp inn seks mål i en kamp.

KRITISERES: José Mourinho og hans Roma får så ørene flagrer etter å ha tapt 6–1 mot Bodø/Glimt.

Nå nettopp

– Mareritt for Roma utenfor polarsirkelen, pryder fronten av den italienske avisen La Gazzetta dello Sport.

For det er første gang i Roma-trener José Mourinhos karriere at han slipper inn seks mål i én kamp. Og vi må helt tilbake til november 2010, for å finne sist han har tapt med fem mål, da som Real Madrid-trener mot erkerivalen Barcelona.

– En historisk dåre, en uendelig skam, innledes kampsaken til den italienske avisen.

Og de er ikke alene om å slakte det italienske hovedstadslaget.

– Roma kollapser i Norge, historisk tap for Mourinho. Bodø/Glimt vinner 6–1 etter Botheims «tripletta», skriver Tuttosport.

– Et oppsiktsvekkende nederlag som forvirrer, i tall og prestasjon, skriver Corriere dello Sport.

Spanske AS har også fått med seg nordlendingenes maktdemonstrasjon, og retter finger mot den tidligere Real Madrid-treneren:

– Smekk til Mourinho. Det er første gang et Mourinho-lag har sluppet inn seks mål i en enkeltkamp.

– Etter å ha skapt historie forrige sesong ved å bli den nordligste mesterlaget i Europa, har Bodø/Glimt sørget for en av de pinligste tapene til Roma. Det sjokkerte José Mourinho, skriver spanske Marca.

I England skriver Sky Sports følgende:

– Roma reiste til Nord-Norge for å forlenge seiersrekken sin i gruppe C, men ble ydmyket på kunstgresset på Aspmyra Stadion.

Svenske Aftonbladet fastslår at Roma og Mourinho ble «overkjørt» av Bodø/Glimt.

– Bodø/Glimt 6. Roma 1. Ja, du leste riktig. José Mourinhos Roma ble i kveld fullstendig pulverisert av den norske serielederen i Europa Conference League, skriver den svenske avisen i ingressen.

Mourinho måtte selv svare på spørsmål om det pinlige tapet. Og svaret hans vil nok overraske mange.

– De har mye mer kvalitet en oss. Deres førstelag er et mye bedre enn vårt andrelag. Så det er min feil. Jeg ville hvile spillere, og jeg gjorde dette valget, sier portugiseren i et intervju vist på Viasat 4.

The Athletic-journalist James Horncastle lot seg overraske av Roma-trenerens svar:

Den danske storavisen BT roser også de gule fra Bodø for sin fantastiske 6–1-seier over Roma:

– Mesterlige nordmenn ydmyker Mourinhos Roma i kjempeseier.

– I Conference League vant den norske mesterklubben Bodø/Glimt 6-1 over italienerne, som ble ydmyket etter alle kunstens regler.