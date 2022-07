Guardiola roser Haalands prestasjoner: – Uvirkelige

HOUSTON (VG) Pep Guardiola (51) og meritterte Kyle Walker (32) møtte et fullstappet presserom på PNC Stadium i Texas dagen før Erling Braut Haalands potensielle debut for Manchester City.

I HOUSTON: Erling Braut Haaland trener i USA med sine nye lagkamerater.

20. juli 2022 00:58 Sist oppdatert nå nettopp

Oppgjøret mot meksikanske Club América spilles på NRG Stadium, som rommer over 70.000 tilskuere. Flere av dem ønsker å se Manchester Citys nye, norske superstjerne i aksjon. Lagets spanske suksesstrener fikk flere spørsmål om Haaland.

– Vi har et nytt våpen i Erling. Tallene hans er uvirkelige. Men vi må tilpasse oss. Vi kommer til å vinne og tape som et lag. Det er viktig, sier Guardiola fra podiet i et klamt og varmt presserom her i Texas.

Haaland scoret 86 mål på 89 kamper for Borussia Dortmund før 600-millionersovergangen i sommer.

– Vi tar det steg for steg. Vi vil ikke sette for mye press på de nye spillerne. Vi vil at de skal tilpasse seg det nye livet i Manchester, med hus, bil og så videre. Så jobber vi hver trening for å bli bedre. Førsteinntrykket av Erling, Kalvin (Philips), Julian (Alvarez) og Stefan (Ortega) er veldig bra, sier City-manageren.

TYDELIG: Pep Guardiola forteller City-mannskapet hvordan han vil ha det.

Spanjolen møtte mediene sammen med høyre back Kyle Walker, som har vært med på å vinne Premier League fire av de fem siste sesongene. 32-åringen er tydelig på at kravene er skyhøye internt, noe han ser på som en suksessfaktor. Derfor mener Walker at de nye spillerne har press på seg for å levere umiddelbart, inkludert Haaland.

– Jeg syns manageren og rekrutteringsapparatet er veldig flinke til å få inn de rette typene. Men Kalvin (Phillips), Erling og Julian (Alvarez) må levere fra start. Vi har vist hvilket nivå vi er på, og vi må bare sørge for at det fortsetter den kommende sesongen, sier Walker.

FULLT: Dette viser tre fjerdeler av pressefolkene til stede for Manchester Citys pressekonferanse dagen før kampen mot meksikanske Club América.

– Erling har vært veldig god. Men han er ung. Det må vi ta med i betraktningen. Han har et stort ansvar og store sko å fylle, etter en spiss som Sergio Agüero. Fra det jeg har opplevd på trening, ser han stor, sterk og ivrig ut. Det er det viktigste, sier 32-åringen.

– Hvis han gjør det han gjorde i Dortmund, har den rette mentaliteten og tilpasser seg, håper jeg han leverer umiddelbart. Men det er vanskelig i Premier League. Det er opp til oss andre å gjøre han så komfortabel som mulig.

Den nært forestående matchen mot Club América er bare én av to treningskamper Manchester City spiller før sesongen starter med Community Shield-finalen mot Liverpool neste lørdag, og er derfor en sentral del av oppkjøringen.

– Vi er nok ikke så langt unna formen, men vi må få motorene i gang. Vi har hatt tre uker ferie. Kampen er viktig. Det kommer masse fans, og vi må levere et show for dem, sier Walker.

