Opplysninger til VG: Derfor har Rosenborg valgt Rekdal

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen (53) sa nylig nei til Rosenborg-jobben. Det gjorde situasjonen utfordrende for klubbens styre, ifølge VGs kilder.

PÅ VEI TIL RBK: Kjetil Rekdal er nå Rosenborgs førstevalg som ny hovedtrener.

15. des. 2021 13:20 Sist oppdatert nå nettopp

Rosenborg-styret skal ikke ha opplevd at det fantes en opplagt kandidat til å ta over trenerjobben da Knutsen takket nei.

Milos Milojevic (39) skal ha vært sportssjef Mikael Dorsins førstevalg. Serberen holdt en presentasjon for Rosenborg-styret, men han skal ikke ha overbevist. Ifølge VGs opplysninger ble det sett på som umulig at et samlet styre ville stille seg bak ansettelsen.

Milojevic skal imidlertid først ha takket nei til RBK før han senere fortalte at han var interessert likevel. Mandag 6. desember dro serberen også til Trondheim i et forsøk på å få til en avtale. Situasjonen bidro til at 39-åringen fikk sparken fra svenske Hammarby for å ikke ha gitt dem beskjed om kontakten med Rosenborg.

Kjetil Knutsen, Mikael Dorsin og Milos Milojevic har onsdag ikke besvart VGs henvendelser.

Kjetil Rekdal (53) ble deretter lansert som et mulig førstevalg. Onsdag var TV 2 og Adressa først ute med nyheten om at RBK-styret hadde bestemt seg for å gå for HamKam-sjefen, som nylig ble kåret til årets trener i Obosligaen etter opprykket til Eliteserien.

VG får opplyst flere faktorer til at RBK-styret tirsdag var enstemmige i valget om å forsøke å signere Rekdal som klubbens nye trener.

Rekdals erfaring

Rekdals kunnskap om norsk fotball

Rekdals vinnermentalitet

RBKs kjennskap til Rekdal, noe de mener begrenser risikoen for et feilvalg

RBK-styret skal samtidig være bevisst på at Rekdals karriere også inneholder kontroversielle episoder, noe som skal være tatt med i vurderingen, ifølge VGs kilder.

Styreleder Ivar Koteng bekreftet tidligere onsdag at trønderne har gitt HamKam beskjed om at de ønsker et nytt møte med Rekdal. Ifølge VGs opplysninger er dette for å prøve å forhandle frem en avtale med 53-åringen.

RBK-SJEF: Ivar Koteng ankom tirsdag et styremøte i Rosenborg som ble avholdt på Brakka.

Hamar Arbeiderblad møtte Rekdal etter at nyheten om Rosenborg-styrets valg hadde falt på ham.

– RBK har signalisert at de ønsker en prat med meg, og da får vi sikkert vite mer om det ene eller det andre. Jeg får mulighet til å fortelle om hva jeg kunne tenkt meg, og de får lagt fram sine tanker. Sånne prosesser har jeg vært med på drøssevis av ganger tidligere. Ofte kommer det ingenting utav det, så jeg kan ikke kommentere det som står i mediene, sier Rekdal.

VG får samtidig bekreftet fra informert hold at Rosenborg går til det nye møtet med hensikt om å bli enig med Rekdal om en ansettelse.

På spørsmål fra Hamar Arbeiderblad om Rosenborg er en klubb Rekdal kan si nei til, svarer den tidligere Vålerenga-, Lierse-, Kaiserslautern-, Aalesund- og Start-treneren følgende:

– Rosenborg er jo en utrolig attraktiv klubb, så det er jo spennende. Så må begge parter finne ut av om det er noe vi kan ende opp meg til slutt. Nå er vi en veldig tidlig i en prosess. Jeg har presentert meg for en arbeidsgruppe og for styret i klubben. Det har vært opp til dem om de vil vite mer, og det har de gitt uttrykk for nå. Vi må være mer konkret i møtet som ligger foran oss. På bakgrunn av det som kommer frem der, må vi vurdere om vi skal gå videre eller legge det fra oss, sier Rekdal, før han legger til:

– Så er det tidspress for alle parter her. Dette er ikke riktig timing for noen uansett hvordan man vrir og vender på det. Noen ganger går sånne prosesser fort, andre ganger tar det mer tid. Vi må ha et utfall om ikke altfor lenge, det er vi nok enige om.