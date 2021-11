Knutsen etter sent utligningsmål: – Litt utilgivelig

(FK Haugesund – Bodø/Glimt 2–2) To mål fra innbytter Hugo Vetlesen så ut til å sikre Bodø/Glimt en sterk borteseier, men så ble det rot i egne rekker.

– Det at vi klarer å holde roen, stå sammen og ha den tålmodigheten som skal til for å gå opp til 2–1 synes jeg er utrolig sterkt, så er det litt utilgivelig at vi gir fra oss det siste der. Det er to Glimt-spillere som ser på hverandre, istedenfor å få den til h...... vekk. Det var utrolig unødvendig, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG.

Situasjonen han sikter til var da søndagens Glimt-kaptein Brede Moe og høyreback Alfons Sampsted endte opp med å gå i veien for hverandre i forkant av at Mats Sande utlignet til 2–2 i kampens 90. minutt.

– Plutselig ut av ingenting fikk jeg ballen alene gjennom. Da var det bare å gå på mål og håpe på det beste. Så gikk den i mål. Det var deilig å se, sier Sande selv.

– Jeg og Alfons går begge på en ball, og så trekker vi oss begge i siste liten. Da kommer han gjennom. Det var skuffende, sier Moe.

– Er du enig i at det var utilgivelig?

– Ja, klart det. Vi slipper inn et mål på det. Det er ikke verre enn at om en av oss beiner den unna, så skjer aldri det, sier Moe.

UTLIGNING: Mats Sande (nærmest) ser ballen gå forbi Glimt-keeper Nikita Haikin og i mål.

Med uavgjort krymper Glimts ledelse på toppen av tabellen til fem poeng, med fire kamper igjen å spille.

– Alternativet er at vi ikke leder med fem poeng. Der er vi veldig rolige. Nå skal vi ha en liten pause og forberede oss på det som kommer, sier Knutsen med et smil.

– Vi tenker én kamp av gangen. Det er der hodet vårt ligger. Nå får vi en uke fri. Det skal bli godt å koble av etter syv kamper på de siste tre ukene, sier Moe.

TAKKET FANSEN: Bodø/Glimt-fansen stilte mannsterke opp i Haugesund og fikk se gulljagende Glimt sikre seg ett poeng.

På torsdag var det Roma som stod på motsatt halvdel foran drøyt 40 000 tilskuere på Stadio Olimpico (2–2). Søndag var bortekamp i Haugesund som ventet for Bodø/Glimt foran drøyt 5000 tilskuere, og i de rammene var det hjemmelaget som startet klart best.

Det første kvarteret var nærmest et stormløp mot Glimt-målet, med ett mål, to skudd i stengene og en rekke andre avslutninger som tvang frem gode redninger fra Nikita Haikin.

Målet var det Alexander Søderlund som stod for, da han bredsidet ballen i åpent mål fra to-tre meters hold.

– Vi vet det er tungt å komme i gang når de har spilt så mange kamper som de har gjort. Vi tenkte vi skulle ta dem høyt og presse dem, sier Søderlund.

– Vi er et lag som veldig trøkk i oss, når vi treffer. Når det sitter slik det gjorde da, så er det ikke mange som henger med oss. Det er synd vi ikke scoret et par mål til i den perioden, for da var vi gode. Vi avgjorde nesten kampen der, men vi må sette sjansene, sier Niklas Sandberg.

Brede Moe innrømmer at Bodø/Glimt «hang i tauene» de første ti minuttene.

– Vi har snakket om det at det er viktig å holde fokus og ha hodet på rett plass. Etter hvert synes jeg vi klarer å ligne på oss selv, men de første ti minuttene er ikke bra. Det er kanskje de ti dårligste minuttene vi har spilt sammenhengende i Eliteserien i år, sier han.

To mål fra innbytter Hugo Vetlesen gjorde at Glimt så ut til å ta seieren, før Haugesunds sene utligning.

– Jeg synes rett og slett vi ikke fortjener bedre i dag. Jeg synes ikke vi er helt på høyde med der vi pleier å være, og vi har ikke det tempoet og intensiteten som kreves for å hamle opp med Haugesund, sier han.