TUILs stortalent Sebastian Tounekti (17) dukker neste uke opp i Skarphallen for å trene med TILs A-lag.

– Vi jobber for å få til at Sebastian skal trene med TIL. Det er noen hensyn å ta siden han har en skolehverdag og TIL trener på dagtid, men vi jobber for å få han inn i det miljøet, litt på samme måte som Sander Ringberg som trente med TIL i fjor, sier daglig leder i TUIL, Inge Takøy til iTromsø og fortsetter: