Rösler slo Solbakken i «Slaget om Norden»: – Det var en vidunderlig aften

FC København – Malmö 0–1

Forutsetningene foran torsdagens «Slaget om Norden» var klare. FC København ville være klare for cupspillet med poeng, mens Malmö måtte ha tre poeng for å være helt sikre på avansement.

Malmö fikk seieren laget trengte, og til alt hell for Ståle Solbakkens FC København måtte Dynamo Kiev nøye seg med 1–1 hjemme mot sveitsiske Lugano. Dermed gikk også københavnerne videre til cupspillet.

Tabelljumbo Lugano hadde ingenting å spille for i Kiev, men tok likevel poenget som skapte lettelse i den danske hovedstaden. FCK-trener Ståle Solbakken var samtidig frustrert etter kampen.

– Jaaa, svarte han og slo hodet demonstrativt i mikrofonen på bordet foran seg da han ble spurt om han ergret seg over lagets prestasjon.

Det fikk også spillerne erfare i garderoben.

– Jeg sa «gratulerer» med et visst tonefall. Jeg er svært skuffet over prestasjonen. Jeg synes vi inviterte til en fest vi ikke evnet å delta i, sa nordmannen videre ifølge BT.

N'Doye-sjanser

Malmö-trener Uwe Rösler svevde etter den viktige seieren.

– Det var en vidunderlig aften. Jeg vil takke spillerne for at jeg fikk være del av dette fantastiske eventyret, sa han.

– Jeg synes vi var verdige vinnere av kampen. Denne seieren går rett inn i historiebøkene våre, tilføyde tyskeren.

Foran et fullsatt Parken kom hjemmelaget så definitivt best i gang. Ståle Solbakkens menn skapte de klart største sjansene før pause, og to ganger fikk måltyven Dame N'Doye avslutte fra god posisjon.

Malmö-keeper Johan Dahlin reddet skuddet fra senegaleseren, mens en skummel heading fra samme mann gikk over mål. På sidelinjen kunne Malmö-trener Uwe Rösler puste lettet ut ved begge anledninger.

Etter pause kom scoringen som skilte lagene. Et Malmö-innlegg endte hos Arnor Traustasson, som headet ballen hardt mot mål. Der gikk den via Sotirios Papagiannopoulos og inn i nettet.

Da var det spilt 77 minutter. På sidelinjen sto en fortvilt Ståle Solbakken.

Skadet profil

Nordmannen kunne likevel smile etter kampslutt. FCK slapp med skrekken til tross for et sjeldent hjemmetap i Europa. Det er sjette gang den danske klubben spiller seg frem til utslagsrundene i en europeisk turnering.

Ved pause fikk hjemmelagets spillere beskjed om at Lugano ledet i Kiev, men utover i annen omgang ante de lite om hvordan situasjonen i Ukraina utviklet seg. Dermed ble det spennende sekunder etter kampslutt.

Solbakken måtte for øvrig klare seg uten den suspenderte greske profilen Carlos Zeca torsdag. Nikolaj Thomsen tok hans plass i midtbaneleddet. I midtforsvaret var i tillegg nevnte Andreas Bjelland foretrukket foran Victor Nelsson.

I Malmö-laget var mye av fokuset rettet mot spissveteranen Markus Rosenberg. Han spilte sin siste kamp for skåneklubben tirsdag. 37-åringen legger opp.

Sten Grytebust ble sittende på FCK-benken gjennom hele torsdagens kamp.