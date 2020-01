MANCHESTER UNITED – MANCHESTER CITY 1–3

Nøyaktig én måned var gått siden Ole Gunnar Solskjær tok en av sine største skalper i managerstolen til Manchester United. 7. desember ble det 2–1 på bortebane mot Manchester City.

Tirsdag kveld var det de røde fra Manchester som var vertskap i den første av to oppgjør i Ligacupens semifinale. Og de blå hadde tenkt å revansjere det smertende tapet i desember.

FÅTT MED DEG DENNE? Dårlige skadenyheter for Solskjær

Men det var Manchester United som kom best i gang. Marcus Rashford og Mason Greenwood skapte flere småfarligheter på topp.

Men så sa det bom stopp.

Kremmerhus og selvmål

Etter 16 minutter mottok Bernardo Silva ballen upresset på 25 meter. Det gjør man ikke ustraffet. Portugiseren avanserte noen meter, før han limte ballen, via tverrliggeren, i krysset.

Sergio Romero har stått alle kampene til Manchester United i Ligacupen denne sesongen, men nå var det David de Gea som måtte gi tapt.

– Om de hadde stått samtidig, så hadde de ikke stoppet den. Et prosjektil fra Bernardo Silva, sa Viasat-kommentator Roar Stokke.

PHIL NOBLE / REUTERS

Drøye 15 minutter senere var Silva eksekutør. I den andre enden av pasningen dukket en mutters alene Riyad Mahrez opp. Han fikk en enkel jobb med å gå forbi de Gea og trille ballen i det åpne buret.

Bare seks minutter skulle det ta før neste ball satt i nettet. Solskjærs United har fått mye ros får måten de har kontret flere topplag i senk. Nå fikk de smake på egen medisin. Plutselig var City i overtall rundt Uniteds 16-meter, og med en skuddfinte sendte Kevin De Bruyne United-stopper Phil Jones rett i pølseboden.

Skuddet ble reddet av de Gea, men ballen traff en ulykkelig Andreas Pereira som sendte ballen i eget mål.

– De bare feier over Manchester United, konkluderte Stokke.

Stopperne hudflettet

Til pause sto det hele 0–3 i målprotokollen. Og det kunne vært mer.

– Det er så stor forskjell i kvalitet på disse to lagene med hva de gjør mot etablert forsvar, at du skulle nesten ikke tro de spiller i samme divisjon. Og det har de ikke gjort heller i denne førsteomgangen. Det må være ekstremt skremmende for Manchester United å se denne førsteomgangen, for de blir totalt spilt av banen, sa Viasat-ekspert Morten Langli i pausen.

Langli viste blant annet til hvordan Uniteds svenske midtstopper Victor Lindelöf forærte City ballen før 0–2-målet.

– Se på Lindelöf. Det er helt natta, sa Langli.

Tidligere landslagstopper Rune Bratseth mente før kampen at savnet av Harry Maguire, som ikke var i United-troppen, ville bli stort. Etter 45 minutter var han ikke særlig imponert over Maguire-erstatter Phil Jones.

– Det koker oppe i øverste etasje. Han er så usikker. Han burde blitt tatt av. Det er katastrofe det han leverer. Det har han vært over tid. Jeg synes han er elendig, for å si det rett ut, sa Bratseth i Viasat-studioet.

Jon Super / AP

Redusering gir et lite håp

Før den andre omgangen tok Solskjær grep. Ut gikk Jesse Lingard, og inn kom Nemanja Matic.

Serberen ga mer ro i spillet til hjemmelaget, som var mer med i den andre enn den første omgangen. Etter 70 minutter kom også reduseringen på klassisk United-vis.

Etter en rask kontring var det kveldens United-kaptein Marcus Rashford som var i enden og satte ballen kontant i mål.

Det ble også kampens siste scoring, og dermed står det 3–1 til Manchester City før returoppgjøret spilles 29. januar.

I og med at bortemål ikke har noen betydning i ligacupen, må Manchester United vinne med to mål for å få straffesparkkonkurranse på Etihad.