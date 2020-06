Sportssjef sår tvil om Ulvestads fremtid i svensk toppklubb: – Vanskelig å vite

– Det er klart at vi har en dialog gående, men jeg tror det blir vanskelig å komme til enighet. Det er også vanskelig for spillerne å vite hvordan fremtiden kommer til å se ut, sier Andersson til Aftonbladet.

Ulvestad var en av nøkkelspillerne sist sesong for et Djurgården-lag som vant gull. Nå er fremtiden uviss for nordmannen, men han forteller at han ikke tenker mye på kontraktforlengelse nå.

– Det har ikke vært riktig tid for det nå. Det er vanskelig å vite hvordan markedet reagerer på koronapausen, men akkurat nå vil jeg bare komme i gang med sesongen. Så får vi se hva som skjer, sier Ulvestad.

Allsvenskan starter opp igjen 14. juni med strenge restriksjoner.

– Jeg kjenner meg i bra form, så jeg gleder meg til å komme i gang. Det har vært mentalt tøft med den lange pausen og oppkjøringen, opplyser nordmannen.

Ulvestad har tidligere vært i Aalesund, Burnley og Charlton. Han fikk to Premier League-kamper i 2014/15-sesongen med Burnley. 1992-modellen har tre A-landskamper for Norge.