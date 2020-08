STORE MOLDE-SJANSER! Først et langskudd, så en heading i feltet.

STORE MOLDE-SJANSER! Først et langskudd, så en heading i feltet.

BRANN LEDER! Haugens corner finner Tveita i feltet, som kneer ballen inn bak Linde. Dette er Tveitas første kamp fra start for Brann.

Mål for Brann!

Magnus Wolff Eikrem er i oppvarming. Har slitt med en skade, men starter jo normalt sett alle kamper for dette Molde-laget.

Magnus Wolff Eikrem er i oppvarming. Har slitt med en skade, men starter jo normalt sett alle kamper for dette Molde-laget.

Molde har satt inn et massivt press etter pause. Klarer Brann å holde unna hjemmelaget?

Molde har satt inn et massivt press etter pause. Klarer Brann å holde unna hjemmelaget?

Forren rensker et innlegg fra Wingo ut til corner.

Forren rensker et innlegg fra Wingo ut til corner.

Molde-spillerne roper på hands innenfor 16-meteren. Hussain som tråkler seg innover, og det er tydelig at ballen er innom en hånd. Dommeren overser ropene.

Molde-spillerne roper på hands innenfor 16-meteren. Hussain som tråkler seg innover, og det er tydelig at ballen er innom en hånd. Dommeren overser ropene.

NÆRE FOR MOLDE! Wingos innlegg går hardt langs bakken hele veien til bakerste stolpe. Brynhildsen kommer skliende inn, men får bare en tå på ballen. Ikke nok denne gangen.

NÆRE FOR MOLDE! Wingos innlegg går hardt langs bakken hele veien til bakerste stolpe. Brynhildsen kommer skliende inn, men får bare en tå på ballen. Ikke nok denne gangen.

Corneren klareres til Brynhildsen, som skyter over fra 18 meters hold.

Corneren klareres til Brynhildsen, som skyter over fra 18 meters hold.

Hussain fyrer løs, men et Brann-hode styrer skuddet ut til corner.

Hussain fyrer løs, men et Brann-hode styrer skuddet ut til corner.

FOR NOEN SJANSER! Først er det Koomson som kommer alene med Linde. Keeper får avverget, men ballen ender hos Bamba. Han skaffer seg rom og får avsluttet, men også denne gangen er svensken på plass.

FOR NOEN SJANSER! Først er det Koomson som kommer alene med Linde. Keeper får avverget, men ballen ender hos Bamba. Han skaffer seg rom og får avsluttet, men også denne gangen er svensken på plass.

Molde har vært det dominerende laget gjennom store deler av omgangen. Brann sliter med å spille seg til de aller største sjansene, mens man føler at det før eller senere må lykkes for hjemmelaget igjen.

Molde har vært det dominerende laget gjennom store deler av omgangen. Brann sliter med å spille seg til de aller største sjansene, mens man føler at det før eller senere må lykkes for hjemmelaget igjen.

UTLIGNING! Aursnes finner Haugen på bakerste stolpe, som slår inn igjen i feltet på direkten. Der venter Brynhildsen, som styrer ballen inn bak Opdal. Men skulle det vært blåst for offside? Ser ut som han var foran Forren der.

Mål for Molde!

15′ DEL