RBK er 16 poeng bak: – Selvsagt har jeg et ansvar

Mikael Dorsin (38) kom tilbake til et RBK som skulle gjenerobre tronen. Snart åtte måneder senere er klubben hektet helt av i gullkampen.

Søndagens tap gjør at Rosenborg er 16 poeng bak Bodø/Glimt. Nå innrømmer den sportslige lederen at han føler på et ansvar for de svake resultatene.