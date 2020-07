Denne spilleren får godkjent på børsen: – Sto bak alt Molde skapte

Magnus Wolff Eikrem utmerket seg nok en gang.

Bodø/Glimt - Molde 3–1

ASPMYRA STADION: Molde kom til Aspmyra med en klar plan. Førsteomgangen var jevnspilt, før et dødelig effektivt hjemmelag tok over sørget for at det endte 3-1 til vertene.