Toppserien direkte: Følg Klepps bortekamp i Oslo

Mål for Klepp!

Utrolig mange sjanser til Klepp på kort tid! Sundsfjord redder første skudd fra 16-meter. Klepp får tak i returen. Når de til slutt får skutt igjen, går skuddet over mål.

En litt dårlig pasning til keeper, tvinger Sundsfjord til å spurte for å holde ballen i spill.

Lyn legger inn fra høyre, men innlegget går over alt og alle, og til slutt over dødlinja.

Tunes kommer til en avslutning etter innkastet. Avslutningen er lite farlig og går over mål.

Terland får et litt langt touch, men Lyn-forsvaret ser ingen annen mulighet enn å gi innkast.

Sikora prøver å finne noen medspillere i bakrom. Pasningen triller ut over dødlinja.

Lyn har tatt ett poeng på de tre siste kampene. Poenget kom fra bunnoppgjøret mot Røa. Dersom Lyn skulle vinne i dag, sender det dem opp på åtte poeng (like mange som Klepp), og de vil mest sannsynlig passere Kolbotn, som møter serieleder Vålerenga kl 15.

